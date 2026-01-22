Dwójka Polaków otrzymała nominacje do nagrody Oscara. Maciek Szczerbowski za krótkometrażową animację „The Girl Who Cried Pearls” oraz kostiumolog Małgosia Turzańska za film „Hamnet”.
Dziś ogłoszono nominacje do 98. Oscarów. Nazwiska wyróżnionych odczytali aktorzy Danielle Brooks i Lewis Pullman.
Nominacje w kategorii kostiumy
Za pracę przy filmie „Hamnet” (reż. Chloe Zhao) nominację otrzymała kostiumolog Małgosia Turzańska, autorka strojów do takich produkcji, jak „Stranger Things”, „Aż do piekła”, „Zielony Rycerz. Green Knight”. Przygodę z filmem rozpoczynała jako asystentka Agnieszki Holland.
Ukończyła studia na Wydziale Scenografii i Kostiumu na praskim DAMU oraz Tisch School of the Arts w Nowym Jorku. Nominacje w tej kategorii otrzymali także Deborah L. Scott za „Avatar: Ogień i popiół”, Kate Hawley („Frankenstein”), Miyako Bellizzi („Wielki Marty”) oraz Ruth E. Carter („Grzesznicy”).
Nominacje w kategorii krótkometrażowy animacji
Akademia doceniła także pracę Maćka Szczerbowskiego, współautora, wraz z Chrisem Lavisem (od 1997 r. wspólnie tworzą grupę artystyczną Clyde Henry Productions), krótkometrażowej animacji „The Girl Who Cried Pearls”. Ich pierwszy profesjonalny film, „Madame Tutli-Putli” (2007) otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara. „The Girl Who Cried Pearls” opowiada historię biednego chłopca, zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.
Animacja Lavisa i Szczerbowskiego powalczy o statuetkę z „Butterfly” Florence Miailhe i Rona Dyensa, „Forevergreen” Nathana Engelhardta i Jeremy’ego Spearsa, „Retierment plan” Johna Kelly’ego i Andrew Freedmana oraz „The three sisters” Konstantina Bronzita.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Hollywood.
