Ponad 2,2 mln zwiedzających odnotowało Muzeum Narodowe w Krakowie w 2025 roku. Najchętniej oglądaną wystawą czasową był pokaz obrazów Józefa Chełmońskiego, który obejrzało prawie 125 tys. osób.
Wynik 2,2 mln zwiedzających jest kolejną rekordową frekwencją Muzeum Narodowego w Krakowie. Poprzedni rok instytucja zamknęła z sumą ponad 1,8 mln gości, w 2023 roku było to 1,6 mln, a w 2022 roku - 1,4 mln osób.
Licznych zwiedzających co roku przyciągają takie oddziały, jak Muzeum Czartoryskich z „Damą z gronostajem” Leonarda da Vinci i Gmach Główny, gdzie znajduje się Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, a także prezentowane są wystawy czasowe. W tym roku na ekspozycjach czasowych pokazano m.in. sztukę japońską, prace członka Grupy Krakowskiej Janusza Tarabuły, obrazy Olgi Boznańskiej i najbardziej popularną ekspozycję czasową – monograficzny pokaz prac Józefa Chełmońskiego.
Wystawa „Chełmoński”
Wystawa „Chełmoński” prezentowana w Gmachu Głównym od 8 sierpnia do 30 listopada wieńczyła serię trzech wystaw poświęconych twórczości Józefa Chełmońskiego, organizowanych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Muzeum przekazało PAP, że krakowską odsłonę zobaczyło blisko 125 tys. zwiedzających.
Poinformowało też, że ogromnym zainteresowaniem cieszyła się równoległa wystawa poświęcona innemu obrazowi tego twórcy pt. „Czwórka – o konserwacji i badaniach obrazu Józefa Chełmońskiego” w Sukiennicach. Ekspozycja przyciągnęła ponad 51 tys. widzów.
Muzeum Narodowe w Krakowie składa się z 12 oddziałów. Obok Gmachu Głównego, Sukiennic i Muzeum Czartoryskich wystawy prezentowane są też m.in. w Pałacu Czapskich, Domu Jana Matejki, Domu Józefa Mehoffera i Kamienicy Szołayskich.
