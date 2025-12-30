Prokuratura i policja z Łodzi odzyskały historyczne lalki służące do produkcji kultowych bajek powstających w łódzkim Semaforze. Lalki i elementy scenografii do bajek znaleziono w Warszawie, spakowane w 20 pudłach.
O odzyskaniu eksponatów i toczącym się szeregu śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze związanych z prowadzeniem fundacji i spółki Se-Ma-For w latach 2016-2019 poinformował prokurator Paweł Jasiak, rzecznik prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Śledztwa dotyczą szeregu przestępstw gospodarczych, jakich dopuściły się osoby zarządzające Fundacją Filmową „Se-Ma-For” z siedzibą w Łodzi oraz spółką „Se-Ma-For” Produkcja Filmowa Sp. z o.o. Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem między innymi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
— powiedział PAP prokurator Paweł Jasiak.
PISF miał udzielić tym podmiotom ponad 1,5 mln zł dotacji na produkcję pt. „Serce w murze”. Pieniądze te nie zostały zwrócone, co skutkowało wydaniem przez Sąd nakazu zapłaty, a następnie egzekucją komorniczą. W trakcie procedury zniknęło należące do Se-Ma-For-a mienie, w tym specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji znanych bajek.
Wobec prezesa spółki Luca T. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów udaremnianie wykonania orzeczenia organu państwowego poprzez ukrywanie bądź usuwanie składników majątku, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie jest obecnie zawieszone z uwagi na niemożność ujęcia podejrzanego, który się ukrywa
— powiedział prokurator.
Fikcyjne umowy pożyczki
Dodał, że poza Instytutem Sztuki Filmowej zawiadomienia do prokuratury złożyli także inni wierzyciele spółki oraz Muzeum Animacji. Wskazali, że pomiędzy osobami zarządzającymi oboma podmiotami „Se-Ma-For” doszło do zawarcia fikcyjnych umów pożyczek.
Tak wykreowane zadłużenie stało się następnie podstawą do przejęcia w niewyjaśnionych okolicznościach historycznych eksponatów, w tym lalek z seriali „Miś Coralgol”, „Miś Uszatek”, „Parauszek i przyjaciele”, „Piotruś i Wilk” oraz „Tajemnica kwiatu paproci”
— powiedział prokurator.
W trakcie śledztwa z Urzędem Miasta Łodzi skontaktowała się osoba, która twierdziła, iż jest w posiadaniu eksponatów i zażądała za nie kilkuset tysięcy złotych. Prokurator natychmiast wydał postanowienie żądając wydania rzeczy i nakazał przeszukanie, by odnaleźć i zabezpieczyć lalki.
22 grudnia funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dokonali skutecznego przeszukania, a odzyskane przedmioty zostały złożone w EC1, gdzie będą oczekiwały na oględziny procesowe
— dodał Jasiak.
Urząd Miasta Łodzi wydał komunikat w sprawie odzyskania eksponatów Studia Małych Form Filmowych, znanego powszechnie jako Se-Ma-For, w którym powstały kultowe bajki z Misiem Uszatkiem, Pingwinem Pik-Pokiem, Wróblem Ćwirkiem, Kotami Filemonem i Bonifacym, czy Misiem Colargolem, informując o szczęśliwym odnalezieniu 20 pudeł z lalkami i scenografią do produkcji bajek.
Próba zabezpieczenia eksponatów
Magistrat wyjaśnił w komunikacie, że od kilku lat miasto próbowało zabezpieczyć eksponaty Colargola, Uszatka czy Pik-Poka, a zwrot akcji w tej sprawie nastąpił w tym roku.
Skontaktowała się z nami osoba twierdząca, że jest w posiadaniu lalek i zaproponowała ich odkupienie za kilkaset tysięcy złotych. Pod wskazanym warszawskim adresem rzeczywiście znaleźliśmy eksponaty studia Se-Ma-For, pokazano nam także dokumenty rzekomo świadczące o prawie własności. Od razu powiadomiliśmy prokuraturę i poprosiliśmy o zabezpieczenie eksponatów
— poinformował w komunikacie Błażej Moder, dyrektor EC1.
UMŁ poinformował, że Uszatek, Colargol i Pik-Pok czekają bezpiecznie we wnętrzach EC1 na oficjalne oględziny procesowe zaplanowane na połowę stycznia i wyraził nadzieję, że eksponaty pozostaną w EC1 i trafiają na wystawę.
Tradycja Se-Ma-Fora sięga 1947 roku, gdy w Łodzi powstał pierwszy polski lalkowy film animowany. Od 1960 do 1990 roku działało Studio Małych Form Se-Ma-For, przez kolejnych dziewięć lat Studio Filmowe Semafor. Z łódzkiej wytwórni wyszło wiele kultowych animacji, m.in. „Przygody misia Colargola”, „Zaczarowany ołówek”, „Miś Uszatek”, „Opowiadania Muminków”, seria o kocie Filemonie. W latach 90. w koprodukcji polsko-brytyjskiej powstał w niej nagrodzony Oscarem „Piotruś i wilk”.
