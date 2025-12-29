Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska odwołała Piotra Tarnowskiego ze stanowiska dyrektora instytucji. Było to spowodowane negatywną oceną, jaką Muzeum Stutthof otrzymało po kontroli — przekazała PAP dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN Magdalena Dorożała.
Kontrola MKiDN dotycząca wybranych elementów gospodarki finansowej w latach 2023–2024 została przeprowadzona w dniach 5 maja–18 czerwca 2025 r. Muzeum, z uwagi na liczbę i zakres stwierdzonych nieprawidłowości, otrzymało negatywną ocenę
— przekazała Dorożała.
Dodała, że szczególne wątpliwości resortu kultury budził nieskuteczny nadzór dyrektora muzeum nad pracą działu finansowo-księgowego oraz brak wzmocnienia mechanizmów kontroli zarządczej.
Przekazała również, że wystąpienie pokontrolne zobowiązywało dyrektora do przedstawienia informacji o sposobie wykonania zaleceń oraz naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości.
Przedstawiony przez niego plan naprawczy okazał się niewystarczający wobec skali uchybień. W efekcie minister kultury i dziedzictwa narodowego podtrzymała decyzję o odwołaniu dyrektora, wskazując na naruszenie przepisów prawa związane z pełnionym stanowiskiem
— podała.
Dorożała, zapytana przez PAP, kto zastąpi Tarnowskiego, odpowiedziała, że informacja o osobie, której powierzone zostanie pełnienie obowiązków dyrektora muzeum, zostanie podana do publicznej wiadomości po wręczeniu aktu odwołania obecnemu dyrektorowi.
Poinformowała również, że pełniący obowiązki dyrektor będzie mógł sprawować funkcję maksymalnie przez 12 miesięcy. W tym czasie ministerstwo zdecyduje o wyborze nowego dyrektora — najprawdopodobniej w drodze konkursu, zgodnie z przyjętą w resorcie praktyką.
Na początku br. PAP pisała o Muzeum Piaśnickim w Wejherowie, które jest oddziałem Muzeum Stutthof. Była dyrektorka placówki, Teresa Patsidis, zakupiła do muzeum m.in. skuter, 10 rowerów, 400 krzeseł wykorzystanych podczas otwarcia placówki, sprzęt AGD i RTV do muzealnej kawiarni, porcelanę, ekran do kina letniego oraz klocki Lego (w tym zestaw przedstawiający Biały Dom).
W 2024 r. Patsidis zastąpiła dr Magdalena Sacha, która od początku zarzucała poprzedniczce niegospodarność, w tym wydatki niezgodne z koncepcją placówki i nieracjonalne zakupy. W rozmowie z PAP przyznała, że była zaskoczona tym, co zastała po objęciu stanowiska.
Mam wrażenie, że to nie miało być muzeum, ale dom kultury
— stwierdziła. Dodała też, że w wejherowskiej placówce nie utworzono biblioteki, a książki leżały zapakowane w kartonach w piwnicy. Jej zdaniem poprzednia kierowniczka inwestowała w sprzęt, który nie był potrzebny do funkcjonowania instytucji, jednocześnie zaniedbując zakup wyposażenia naprawdę niezbędnego.
Muzeum Stutthof informowało, że 10 rowerów kosztowało 18,5 tys. zł, za skuter zapłacono ponad 3 tys. zł, a za klocki Lego — ponad 4,2 tys. zł. Wyposażenie kawiarni pochłonęło prawie 50 tys. zł. Sam zakup budynku oddziału wyniósł ponad 2,4 mln zł, a jego remont i dostosowanie do celów muzealnych — ponad 26 mln zł, z czego prawie 6 mln zł stanowiło wyposażenie wraz z wystawą stałą.
Pod koniec listopada 2025 r. muzeum podało, że wyprzedaje część zakupionego sprzętu. W ofercie znalazły się m.in.: piec konwekcyjno-parowy z systemem myjącym o wartości prawie 10 tys. zł, kuchnia gazowa za 7,3 tys. zł, frytkownica elektryczna za 1,5 tys. zł, przeszklona szafa mroźnicza za 3,1 tys. zł oraz 10 rowerów w bardzo dobrym stanie, bez śladów używania, po 1,8 tys. zł każdy.
O odwołaniu Tarnowskiego z funkcji dyrektora jako pierwsza poinformowała „Gazeta Wyborcza”.
Piotr Tarnowski jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej oraz w pogotowiu opiekuńczym, następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2001 roku pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału do Spraw Upamiętniania i Archiwów w Departamencie Dziedzictwa Narodowego. Dyrektorem Muzeum Stutthof w Sztutowie został w 2007 roku.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/749416-cienkowska-odwolala-wieloletniego-dyrektora-muzeum-stutthof
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.