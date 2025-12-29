Pogrzeb Brigitte Bardot odbędzie się 7 stycznia w Saint-Tropez - poinformowała fundacja założona przez aktorkę, działająca na rzecz ochrony zwierząt. Wcześniej media przekazały, że Bardot spocznie na cmentarzu w Saint-Tropez, na którym pochowani są jej rodzice.
Pogrzeb odbędzie się 7 stycznia o godz. 11 - podała Fundacja Brigitte Bardot. Po uroczystości w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Saint-Tropez nastąpi pochówek, który będzie miał charakter prywatny. Przewidziano transmisję z kościoła, którą oglądać będzie można na ekranach w porcie i na centralnym placu Saint-Tropez - place des Lices.
Po pogrzebie przewidziano też hołd dla aktorki, który będzie „otwarty dla wszystkich mieszkańców Saint-Tropez i wielbicieli” artystki - przekazała fundacja.
Miejsce pochówku
W wywiadach prasowych przed laty Bardot mówiła, że chce spoczywać na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez. Jednak portal Ici Provence podał, że z powodów, które nie są znane, Bardot zmieniła swą wolę. Z informacji portalu wynika, że miejscem jej pochówku ma być cmentarz w Saint-Tropez, leżący nad brzegiem morza.
Na tym cmentarzu znajduje się grób rodzinny, w którym spoczywają rodzice aktorki - Louis i Anne-Marie Bardot. Na terenie nekropolii pochowany jest również pierwszy mąż gwiazdy, reżyser Roger Vadim.
Śmierć Bardot
Brigitte Bardot, jedna z najbardziej znanych aktorek francuskich, zmarła 28 grudnia w wieku 91 lat. Zagrała łącznie w 56 filmach i zaśpiewała ponad 80 piosenek. W latach 70. zakończyła karierę filmową i poświęciła się działalności na rzecz ochrony zwierząt.
