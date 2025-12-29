Kuratorem dla Związku Artystów Wykonawców STOART został radca prawny Szymon Wójciński. Do jego zadań należy m.in. doprowadzenie do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania ZAW STOART. Obowiązki objął 22 grudnia.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy powołał radcę prawnego Szymona Wójcińskiego na stanowisko kuratora Związku Artystów Wykonawców STOART. Wójciński objął obowiązki 22 grudnia.
Zadania kuratora
Jak poinformowano w komunikacie przesłanym PAP przez ZAW STOART, do zadań kuratora należy doprowadzenie do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania organów ZAW STOART, w szczególności podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego zorganizowania i zwołania Walnego Zebrania Delegatów, które rozstrzygnie kwestie dotyczące składu zarządu organizacji.
W kwietniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło wniosek o odwołanie wszystkich aktywnych członków zarządu Związku Artystów Wykonawców STOART. Jako powód podano fakt, że wbrew wezwaniu MKiDN nie zwołano Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów związku. W tym samym miesiącu resort także złożył wniosek o wyznaczenie kuratora sądowego w sprawie ZAW STOART.
STOART
Związek Artystów Wykonawców STOART jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chroni prawa ponad 700 tys. artystów polskich i zagranicznych. Zakres działania ZAW STOART obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz pobór, podział i wypłatę wynagrodzeń dla artystów wykonawców na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie do obrotu, najem oraz użyczenie, publiczne odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie artystycznego wykonania, wyświetlanie.
Artyści, którzy powierzyli STOART swe prawa do artystycznych wykonań, wpisywani są do międzynarodowej bazy danych IPD (International Database), dzięki czemu mogą być identyfikowani na całym świecie. „Istotnym segmentem działania STOART jest uczestnictwo w systemie międzynarodowej ochrony i zarządzania prawami do artystycznych wykonań” - napisano na stronie związku.
Do najbardziej znanych wykonawców należących do STOART są m.in.: Ewa Bem, Urszula Dudziak, Wojciech Mann, Czesław Mozil, Włodek Pawlik, Mietek Szcześniak, Agata Zubel, Marek Napiórkowski, Grażyna Auguścik, Sławek Uniatowski, czy Igor Herbut.
Podsumowanie

