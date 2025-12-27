Przepiękna Pasterka z udziałem zespołu „Mała Armia Janosika” jak zawsze wzbudziła podziw wielu Polaków. Nie spodobała się jednak Michałowi Bilewiczowi, który stwierdził w mediach społecznościowych, że „dzieciaczki fałszowały”. „Polska kultura to Szymanowski, ‘Pociag’ Kawalerowicza i powidoki Strzemińskiego” - napisał na X Bilewicz. „Trochę ostrożności i pokory w orzekaniu co jest kulturą polską, a co nie jest” - odpowiedział mu poseł PiS Paweł Szrot.
Zespół „Mała Armia Janosika” to największa góralska kapela w Polsce, skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych z południowej części kraju, która inspiruje się kulturą góralską. To już 265 artystów, którzy swoją siedzibę mają w Rabie Wyżnej, na Podhalu. Grają koncerty w całej Polsce, a przed dwoma dniami zagrali na XI Góralskiej Pasterce w Parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju.
Zdecydowanie za dużo zachwycamy się czyjąś kulturą, a za mało doceniamy własną
— zauważył w mediach społecznościowych Marek Tucholski, działacz Ruchu Narodowego, który w ostatnich wyborach do Sejmu wystartował z list Konfederacji, ale nie uzyskał mandatu.
Zgryźliwą odpowiedź na wpis Tucholskiego opublikował Michał Bilewicz.
Polska kultura to Szymanowski, „Pociag” Kawalerowicza i powidoki Strzemińskiego. A nie jakieś fałszujące - skądinąd uroczo - dzieciaczki w Rabce
— napisał na X Michał Bilewicz, socjolog i psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Tymczasem nagrania z tegorocznej Pasterki w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, podczas której wystąpił zespół „Mała Armia Janosika”, cieszą się jak co roku ogromną popularność w sieci. Przepiękne fragmenty udostępniają nie tylko Polacy, ale również użytkownicy mediów społecznościowych za granicą.
„Jesteś snobistycznym ojkofobem”
Uwagi Bilewicza spotkały się w sieci z licznymi odpowiedziami.
Ilu z Pańskich rodaków słuchało Szymanowskiego, oglądało „Pociąg” i cykl „Powidoków” a ilu deklamowało „Inwokację” Mickiewicza w szkole i fałszowało ” Bóg się rodzi” Karpińskiego przy Wigilii? Trochę ostrożności i pokory w orzekaniu co jest kulturą polską a co nie jest. Kultura francuska to też zawsze bardziej „Marsylianka”, „Trzech Muszkieterów ” i Victor Hugo a nie Sartre, Artaud, Genet i Derrida
— napisał w mediach społecznościowych poseł Paweł Szrot z PiS.
Wyłącza pan z polskiej kultury twórczość ludową? Pisałam już, że z pana szczery demokrata. Nawiasem, nim te dzieci zaczną grać bezbłędnie (choć i tak są świetne), najlepiej, by zaczęły grać od dziecka, a nie siedzieć z nosem w smartfonach
— napisała na X Alina Petrowa, biorąc w obronę dzieci z Małej Armii Janosika.
Jak powiedzieć, że jesteś snobistycznym ojkofobem nie mówiąc, że jesteś snobistycznym ojkofobem
— nie przebierała w słowach na X „kataryna”, czyli Katarzyna Sadło z „Rzeczpospolitej”.
W ubiegłym roku Bilewicz „popisał się” atakiem na polskiego bohatera św. o. Maksymiliana Kolbe. Z kolei w lipcu 2025 r. W tym roku Bilewicz na antenie neo-TVP Info nie tylko „zdiagnozował” u Polaków „narodowy narcyzm”, ale również pomógł Dorocie Wysockiej-Schnepf wysnuć rewolucyjną teorię o tym, jakich „pokus” uniknęła Polska, lądując pod butem Hitlera, a następnie - Stalina.
— Hitler i Stalin pozwolili Polsce „uniknąć pokus”?! Takie rzeczy tylko u Wysockiej-Schnepf w duecie z Bilewiczem! „Gdyby to postępowało dalej”
— Bilewicz atakuje św. o. Maksymiliana Kolbe. Zarzuca mu antysemityzm. Prezes Ordo Iuris: Temu panu nikt już w Polsce ręki podawać nie powinien
