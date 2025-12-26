Zmarł gitarzysta The Cure. Perry Bamonte miał 65 lat. Był człowiekiem "spokojnym, działającym intuicyjnie, wytrwałym i niezwykle kreatywnym"

W wieku 65 lat zmarł Perry Bamonte, gitarzysta i klawiszowiec brytyjskiego, rockowego zespołu The Cure – poinformował zespół zamieszczając informację na swojej oficjalnej stronie internetowej. / autor: Wikipedia/CC BY 4.0

W wieku 65 lat zmarł Perry Bamonte, gitarzysta i klawiszowiec brytyjskiego, rockowego zespołu The Cure – poinformował zespół zamieszczając informację na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Muzycy w nekrologu napisali o swoim koledze, że był człowiekiem „spokojnym, działającym intuicyjnie, wytrwałym i niezwykle kreatywnym”.

W latach 1984-1989 Bamonte, zwany przez kolegów ze zespołu „Teddym”, wspierał ich muzycznie, by w 1990 r. zostać pełnoprawnym członkiem po odejściu klawiszowca Rogera O’Donnella.

Muzyk grający m.in. na sześciostrunowej gitarze basowej i instrumentach klawiszowych, przez 14 lat w zespole The Cure, brał udział w wielu nagraniach studyjnych. Można go usłyszeć na albumach: „Wish”, „Wild Mood Swings”, „Bloodflowers”, „Acoustic Hits” i „The Cure”. Po trwającej 17 lat przerwie, wrócił do zespołu w 2022 r. uczestnicząc w jego europejskiej trasie koncertowej.

W sumie Bamonte wystąpił z The Cure w ponad 400 koncertach.

The Cure, zespół grający rocka alternatywnego, uważany za prekursora rocka gotyckiego, został założony w 1976 r. przez wokalistę Roberta Smitha i perkusistę Lola Tolhursta. W sumie zespół sprzedał ponad 30 mln płyt na całym świecie.

