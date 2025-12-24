Kubuś Puchatek ma już 100 lat! Pierwsze opowiadanie Milne'a ukazało się w 24 grudnia 1925 w londyńskiej gazecie „Evening News”

100 lat temu narodził się Kubuś Puchatek. Pierwsze opowiadanie Milne'a ukazało się w 1925 roku w londyńskiej gazecie „Evening News” / autor: Pexels / wPolityce
Właśnie dziś mija 100 lat, odkąd w Wielkiej Brytanii ukazało się pierwsze opowiadanie A.A. Milne’a o Kubusiu Puchatku. Jedna z najpopularniejszych postaci literatury dziecięcej pojawiła się w opowiadaniu „Niewłaściwy gatunek pszczół”, opublikowanym w londyńskiej gazecie „Evening News”.

Pierwsze opowiadanie

Pamiętnej publikacji z 24 grudnia 1925 roku towarzyszyły ilustracje Jamesa Henry’ego Dowda.

To historia Kubusia Puchatka, który słyszy brzęczenie pszczół dobiegające z wysokiego dębu i obmyśla plan zdobycia miodu. Postanawia wytaplać się w błocie i pożyczyć od swojego przyjaciela Krzysia niebieski balonik, by upodobnić się do chmury. Kiedy się unosi, zaniepokojone owady zaczynają złowrogo na niego brzęczeć i siadać mu na nosie. Miś uznaje wówczas, że „to nie jest właściwy gatunek pszczół”, i z pomocą chłopca wraca na ziemię.

Pierwsze opowiadanie o Kubusiu Puchatku pto. Niewłaściwy gatunek pszczół
Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo”

To właśnie w tym opowiadaniu po raz pierwszy padają słowa Puchatka, że „z pszczołami nigdy nic nie wiadomo”.

Sukces publikacji sprawił, że już w 1926 r. Milne wydał książkę „Kubuś Puchatek”, a dwa lata później - „Chatkę Puchatka”. Obie trafiły do rąk polskich czytelniczek i czytelników w 1938 r. w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

Jak zaznaczył dziennik „Times”, syn Milne’a Krzyś i jego miś, noszący wówczas imię Edward, pojawili się wcześniej w zbiorze wierszyków dla dzieci „Kiedy byliśmy bardzo młodzi”, który miał premierę w 1924 r.

Podsumowanie

Sto lat po debiucie w „Evening News”, Kubuś Puchatek nadal czaruje dzieci i dorosłych swoją prostotą i humorem. Od nieudanej wyprawy po miód po cytaty jak „z pszczołami nigdy nic nie wiadomo” – historia A.A. Milne’a inspiruje pokolenia. W Polsce dzięki Irenie Tuwim ikona trafiła do nas w 1938 r. Ś

