Fani gier wideo pogrążyli się w żałobie. W wypadku samochodowym w wieku 55-lat zginął Vince Zampella, współzałożyciel studia Infinity Ward, odpowiedzialnego za kultową serię gier FPS Call of Duty. Z kolei po odejściu ze studia i założeniu firmy Respawn Entertainment przy wsparciu Electronic Arts wprowadził na rynek m.in. Star Wars Jedi. W ostatnich latach uczestniczył też w pracach przy produkcji Battlefield 6.
Do tragedii doszło w niedzielę 21 grudnia na trasie Angeles Crest Highway w górach San Gabriel. Wówczas prowadzone przez Zampellę Ferrari nagle zjechało z drogi i uderzyło w betonową barierę, po czym stanęło w płomieniach. Zampella zginął na miejscu we wraku, natomiast jego pasażer, który po uderzeniu wypadł z pojazdu, zmarł w szpitalu.
Do sieci trafiło dramatyczne nagranie z wypadku. Wciąż badane jest, dlaczego do niego doszło.
Adam Stankiewicz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/748969-wspoltworca-call-of-duty-zginal-w-tragicznym-wypadku
