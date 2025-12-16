Spółdzielczość jako mecenas kultury. Dziedzictwo, które trwa

Kończący się Rok Spółdzielczości to dobra okazja, by przypomnieć mniej oczywisty, ale niezwykle istotny wymiar ruchu spółdzielczego – jego realny wpływ na rozwój kultury oraz ochronę dziedzictwa narodowego.
Od swoich początków spółdzielczość była czymś więcej niż tylko formą wspólnego gospodarowania. Na ziemiach polskich, szczególnie w okresach zaborów i odbudowy państwowości, instytucje spółdzielcze pełniły rolę stabilizatora życia społecznego i lokalnego mecenasa kultury. Dzięki wspólnym środkom członków możliwe było nie tylko finansowanie edukacji czy działalności oświatowej, ale również troska o materialne i duchowe dziedzictwo wspólnoty.
Spółdzielnie i kasy oszczędnościowo-pożyczkowe wspierały remonty kościołów, kaplic, cmentarzy oraz zabytków będących ważnymi punktami odniesienia dla lokalnej tożsamości. Inwestycje w miejsca kultu i pamięci narodowej miały znaczenie nie tylko religijne czy estetyczne – były wyrazem odpowiedzialności za ciągłość kulturową i historyczną wspólnot. W wielu regionach to właśnie środowiska spółdzielcze angażowały się w ratowanie zabytkowych obiektów, które bez takiego wsparcia nie miałyby szans na przetrwanie.
Ten sposób myślenia o kulturze jako dobru wspólnym pozostaje aktualny także dziś. Fundacja Stefczyka od lat konsekwentnie wspiera inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, renowacją obiektów sakralnych i zabytków oraz projektami, które służą zachowaniu pamięci historycznej. Działania te są naturalną kontynuacją idei spółdzielczości – odpowiedzialnej, zakorzenionej lokalnie i nastawionej na długofalowy rozwój społeczny.
Rok Spółdzielczości przypomina, że kultura nie rozwija się w próżni. Potrzebuje stabilnych instytucji, zaangażowania i wspólnotowego myślenia. Spółdzielczość od pokoleń udowadnia, że potrafi łączyć ekonomię z troską o wartości, które budują tożsamość i trwają znacznie dłużej niż jeden rok.
