TYLKO U NAS. Piekara: Komuna nigdy nie została rozliczona. Dzisiaj efektem tego jest przywracanie esbeckich emerytur. Dla mnie to straszne

autor: screenshot Telewizja wPolsce24
autor: screenshot Telewizja wPolsce24

Dziś ma miejsce premiera nowej książki Jacka Piekary pt. „Świat Zaginiony. Wyprawa do wnętrza PRL”. Autor był gościem Telewizji wPolsce24. Wskazywał m.in. na nierozliczenie komunistów. „Wybaczono im wszystkie winy i uznano, że skoro zawarli z opozycją sojusz przy Okrągłym Stole, to już im wybaczamy wszystko to, co robili złego przez 50 lat. Dzisiaj takim efektem tego jest też przywracanie esbeckich emerytur, które dla mnie z punktu widzenia moralnego jest to straszne” - mówił pisarz.

Jacek Piekara mówił o powodach, dlaczego zdecydował się napisać książkę o okresie PRL-u.

Możemy tu mówić o dwóch sprawach. Po pierwsze o powrocie niektórych elementów z czasów PRL-u, a po drugie o tym, że musimy dokonać pewnej demistyfikacji PRL-u i walczyć z wizerunkiem, który PRL infantylizuje i ociepla.…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

