Dziś ma miejsce premiera nowej książki Jacka Piekary pt. „Świat Zaginiony. Wyprawa do wnętrza PRL”. Autor był gościem Telewizji wPolsce24. Wskazywał m.in. na nierozliczenie komunistów. „Wybaczono im wszystkie winy i uznano, że skoro zawarli z opozycją sojusz przy Okrągłym Stole, to już im wybaczamy wszystko to, co robili złego przez 50 lat. Dzisiaj takim efektem tego jest też przywracanie esbeckich emerytur, które dla mnie z punktu widzenia moralnego jest to straszne” - mówił pisarz.
Jacek Piekara mówił o powodach, dlaczego zdecydował się napisać książkę o okresie PRL-u.
Możemy tu mówić o dwóch sprawach. Po pierwsze o powrocie niektórych elementów z czasów PRL-u, a po drugie o tym, że musimy dokonać pewnej demistyfikacji PRL-u i walczyć z wizerunkiem, który PRL infantylizuje i ociepla.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/748075-tylko-u-nas-piekara-komuna-nigdy-nie-zostala-rozliczona