Jak wygląda stan zdrowia Kazika Staszewskiego, który trafił do szpitala na Teneryfie? Artysta udostępnił nowy wpis w mediach społecznościowych, w którym prostuje poprzednie, niezwykle niepokojące doniesienia. „ Zabieg – powtarzam - został wykonany prawidłowo” – napisał lider Kultu.

W swoim pierwszym wpisie z 4 grudnia wokalista przekonywał, że źle wykonano mu zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego. Padły też słowa o sepsie.

Źle wykonano mi zabieg usunięcie wyrostka. Zostawili jakiś farfocel na końcu. Leżę na Oiomie w szpitalu na Teneryfie z rozpoznaniem Ropowicy. Zostaję zatrzymany w szpitalu na Sorze. Sprawa jest poważniejsza .Mówią coś o sepsie. Ten ból czułem już w Łodzi. Było źle już wtedy ale trzeba było zakończyć. Próbowałem ratować się jak mogłem a gówno mogłem. Wygląda, że koncerty teneryfskie za zakończą obu tras. Wolę żyć. Pozdrawiam. To znaczy nie zakończą

– napisał Kazik Staszewski.

Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będę mnie kroić

– dodał w drugim wpisie.

Nowy wpis

W kolejnym wpisie artysta tłumaczy jednak, że doszło do nieporozumienia. Piosenkarz zapewnia, że zabieg wykonano jednak prawidłowo.

Jeśli o zdrowie moje chodzi. Chciałbym sprostować, że moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania, jakie poczyniłem, a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka. Parę dni temu moje flaki były tak nieczytelne i dalekie od przejrzystości, że na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia. Zabieg – powtarzam - został wykonany prawidłowo co dotarło do mnie jak zacząłem to i owo kojarzyć o co na ojomie niełatwo

– pisze Kazik Staszewski.

