Raper „Kizo” pochwalił się w Kanale Zero swoją znajomością z Karolem Nawrockim. Okazuje się, że poznali się w… Muzeum II Wojny Światowej, do którego artysta został zaproszony właśnie przez obecnego prezydenta, który wtedy pełnił funkcję prezesa tej placówki.
Patryk Oskar Woziński, znany jako „Kizo”, był gościem Kanału Zero, gdzie w rozmowie m.in. z Krzysztofem Stanowskim, opowiedział o swojej znajomości z prezydentem Karolem Nawrockim. Raper poznał przyszłą głowę państwa dzięki zaproszeniu do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej.
Prezydent zaprosił do Muzeum II Wojny Światowej
Zaprosił mnie kiedyś, by pokazać Muzeum
– mówił „Kizo”.
Prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski powiedział:
Bo wszyscy myśleli, że się znacie z sali bokserskiej.
„Kizo” opowiedział, jak doszło do spotkania z przyszłym prezydentem.
Przez kolegę zadzwonił. Powiedział: Słuchaj, bo Karol cię zaprasza do Muzeum. I tak się zakumplowaliśmy
– stwierdził raper.
I jak to muzeum?
– dopytywał Stanowski.
Nie no, świetnie
– odparł „Kizo”.
Zaproszenie do Muzeum II Wojny Światowej
Polecił też wszystkim odwiedzenie gdańskiego muzeum.
W piękny sposób mi to przedstawił. Cała wycieczka była bardzo ciekawa. Ten człowiek ma naprawdę potężną wiedzę, jeśli chodzi o historię. Polecam każdemu odwiedzić
– mówił „Kizo”.
Tomasz Karpowicz/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/747797-jak-kizo-trafil-do-muzeum-ii-ws-zaprosil-go-nawrocki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.