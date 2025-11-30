WIDEO i komentarze

Tego nie da się "odzobaczyć". W krakowskim muzeum wisi obraz przedstawiający... Kasztankę i nagiego Józefa Piłsudskiego. "Ok"

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
zdjęcie ilustracyjne w tle - ulice Krakowa / autor: Fratria, X/ OficjalneZero
zdjęcie ilustracyjne w tle - ulice Krakowa / autor: Fratria, X/ OficjalneZero

I cóż autor miał na myśli? Aż strach pomyśleć! Dziennikarze Kanału Zero pokazali w swoim materiale obraz przedstawiający… Kasztankę i nagiego Józefa Piłsudskiego. Gdzie? Otóż w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK).

Dziennikarze opowiadali w swoim materiale o niektórych inwestycjach, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w Krakowie. Przy tej okazji wybrali się do Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK). Tam pokazali obraz, który… naprawdę ciężko skomentować.

To „dzieło” przedstawia bowiem Kasztankę i Józefa Piłsudskiego. Całkowicie nagiego.

Krzysztof Pieszko i Hubert Kłoda odwiedzili Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, aby sprawdzić… wyjątkową wystawę. Jak oceniacie to dzieło sztuki?

— napisano w serwisie X.

autor: X/ OficjalneZero
autor: X/ OficjalneZero

autor: X/ OficjalneZero
autor: X/ OficjalneZero

W muzeum w Krakowie wisi obraz Piłsudskiego na golasa. Ok

— dodał Krzysztof Stanowski.

Tzw. porno-sztuka nowoczesna to taka trochę Lewica w polskim parlamencie. Dekonstrukcja społeczna, żenada, trochę śmiechu i zero wartości dodanej dla państwa

— stwierdził dosadnie mec. Bartosz Lewandowski.

Sztuka współczesna? Współczesna - owszem, ale czy to jeszcze sztuka?

kpc/Kanał Zero/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych