I cóż autor miał na myśli? Aż strach pomyśleć! Dziennikarze Kanału Zero pokazali w swoim materiale obraz przedstawiający… Kasztankę i nagiego Józefa Piłsudskiego. Gdzie? Otóż w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK).
Dziennikarze opowiadali w swoim materiale o niektórych inwestycjach, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w Krakowie. Przy tej okazji wybrali się do Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK). Tam pokazali obraz, który… naprawdę ciężko skomentować.
To „dzieło” przedstawia bowiem Kasztankę i Józefa Piłsudskiego. Całkowicie nagiego.
Krzysztof Pieszko i Hubert Kłoda odwiedzili Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, aby sprawdzić… wyjątkową wystawę. Jak oceniacie to dzieło sztuki?
— napisano w serwisie X.
W muzeum w Krakowie wisi obraz Piłsudskiego na golasa. Ok
— dodał Krzysztof Stanowski.
Tzw. porno-sztuka nowoczesna to taka trochę Lewica w polskim parlamencie. Dekonstrukcja społeczna, żenada, trochę śmiechu i zero wartości dodanej dla państwa
— stwierdził dosadnie mec. Bartosz Lewandowski.
Sztuka współczesna? Współczesna - owszem, ale czy to jeszcze sztuka?
kpc/Kanał Zero/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/747098-nagi-jozef-pilsudski-w-krakowskim-muzeum-to-nie-jest-zart
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.