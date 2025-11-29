Zmarła Beata Redo-Dobber, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi. Była uznaną reżyserką, aktorką, choreograf, scenograf i autorką kostiumów. Miała 63 lata.
O śmierci artystki poinformowała rzeczniczka łódzkiej uczelni Aleksandra Bęben. Podkreśliła, że artystyczne dokonania Redo-Dobber miały międzynarodowy zasięg.
Przez ponad 20 lat była związana z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie. Wyreżyserowała w nim szereg koncertów, gal operowych, wznowień spektakli z udziałem międzynarodowych gwiazd opery oraz współpracowała z czołowymi reżyserami. W przeszłości – po ukończeniu krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej - była też aktorką Starego Teatru w Krakowie.
W Sali Kongresowej w Warszawie stworzyła wiele koncertów emitowanych przez telewizję. W Operze Poznańskiej zrealizowała operę z udziałem dzieci i solistów – „Brundibar” Hansa Krasy, była również autorką spektakli dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i Opery Wrocławskiej.
Współpracowała ze słynną grupą twórców La Fura del Baus, z którą wyreżyserowała i przygotowała choreografię do opery „Turandot” Giacoma Pucciniego w monachijskiej Staatsoper. Dla Opery w Walencji zrealizowała „Rigoletto” Giuseppe Verdiego.
Nagroda Główna festiwalu „Aramel” w Szeged
W reżyserowanych przez siebie spektaklach najczęściej tworzyła także scenografię, projekty kostiumów, choreografię oraz projekcje multimedialne. Jej przestawienie „Cesarz Atlantydy albo odmowa Śmierci” Wiktora Ullmanna, które powstało w Operze Krakowskiej, zdobyło Nagrodę Główną oraz nagrody indywidualne konkursu i festiwalu „Aramel” w Szeged.
W łódzkiej Akademii Muzycznej prowadziła zajęcia dla młodych śpiewaków i reżyserowała spektakle, począwszy od prapremiery musicalu operowego Włodzimierza Korcza „Łódź Story”, który Akademia przygotowała na otwarcie nowej sali koncertowej w 2013 r. Dla adeptów sztuki operowej prowadziła zajęcia z technik aktorskich i scen operowych.
Odeszła od nas osoba niezwykła, autorytet, mentor, przyjaciel. To niepowetowana strata dla polskiej kultury. Beata Redo-Dobber należała do wąskiego grona wybitnych reżyserów operowych. Była profesjonalistką w każdy calu, bez reszty człowiekiem teatru, wspaniale rozumiała subtelne połączenie muzyki i aktorstwa. Była wybitnym pedagogiem naszej uczelni, bez reszty oddanym studentom i sztuce
— powiedział dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych Akademii Muzycznej w Łodzi prof. Piotr Miciński.
