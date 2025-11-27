Nie żyje autorka książek, aktorka i modelka Agnieszka Maciąg. Poinformował o tym w mediach społecznościowych jej mąż Robert Wolański. „Dzisiaj zgasło moje Słońce” - napisał w poruszającym wpisie. Miała 56 lat.
Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin
— napisał mąż Agnieszki Maciąg na Facebooku.
Autorka książek zmagała się w przeszłości z chorobą nowotworową, w marcu przekazała informację o nawrocie choroby. Wówczas wycofała się z przestrzeni medialnej.
