Nie żyje Agnieszka Maciąg - pisarka, modelka i aktorka. Zmagała się z chorobą nowotworową. "Dzisiaj zgasło moje Słońce"

zdjęcie ilustracyjne w tle / autor: Fratria, Facebook/Agnieszka Maciąg

Nie żyje autorka książek, aktorka i modelka Agnieszka Maciąg. Poinformował o tym w mediach społecznościowych jej mąż Robert Wolański. „Dzisiaj zgasło moje Słońce” - napisał w poruszającym wpisie. Miała 56 lat.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin

— napisał mąż Agnieszki Maciąg na Facebooku.

Autorka książek zmagała się w przeszłości z chorobą nowotworową, w marcu przekazała informację o nawrocie choroby. Wówczas wycofała się z przestrzeni medialnej.

olnk/Facebook/interia.pl/tvn24.pl

