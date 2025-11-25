Kultura to nie tylko sztuka, literatura czy muzyka. To także sposób, w jaki ludzie współpracują, tworzą wspólnoty i budują relacje. W tym sensie spółdzielczość jest jedną z najgłębszych form kultury – kultury współdziałania. Fundacja Stefczyka przypomina, że pielęgnowanie wspólnych wartości i tradycji ma dziś nie mniejsze znaczenie niż rozwój ekonomiczny.
W świecie, w którym kultura coraz częściej ulega komercjalizacji, idea spółdzielczości wnosi do niej coś niezwykle cennego – duch wspólnoty. To kultura działania razem, współtworzenia i odpowiedzialności. Z takiego myślenia wyrastały pierwsze spółdzielnie w Polsce, które oprócz celów gospodarczych miały też wymiar społeczny i kulturalny: organizowały biblioteki, chóry, wieczory dyskusyjne czy teatry amatorskie. Wspólne uczestnictwo w kulturze było sposobem na budowanie tożsamości i solidarności.
Dziś te wartości powracają. Fundacja Stefczyka wspiera inicjatywy, które łączą tradycję z nowoczesnością – finansuje lokalne festiwale, renowację miejsc pamięci, wystawy poświęcone historii spółdzielczości, ale też projekty artystyczne promujące solidarność społeczną. Współpracuje z domami kultury, parafiami i szkołami, by przywracać znaczenie wspólnego przeżywania kultury – nie jako produktu, ale jako więzi.
W 2025 roku, ogłoszonym Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, szczególnego znaczenia nabiera refleksja nad tym, jak kultura wspólnoty może kształtować naszą codzienność. Bo choć współczesny świat przyzwyczaił nas do indywidualizmu, to właśnie w relacjach z innymi odnajdujemy sens – w rozmowie, świętowaniu, we wspólnym tworzeniu.
Spółdzielczość, podobnie jak kultura, jest przestrzenią spotkania. Uczy, że sukces nie musi oznaczać rywalizacji, a twórczość nie rodzi się w izolacji. Wspólnota ludzi, którzy chcą działać razem, może stać się źródłem energii twórczej i społecznej.
Fundacja Stefczyka, kontynuując dzieło swojego patrona, przypomina, że kultura to nie tylko przeszłość, ale żywa praktyka – coś, co możemy współtworzyć każdego dnia. Warto więc pielęgnować kulturę współdziałania, bo to ona tworzy najtrwalsze pomniki – nie z kamienia, lecz z ludzkich serc i więzi.
