Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie kierowane przez Martę Cienkowską z Polski 2050, domaga się unieważnienia umów resortu z Fundacją Lux Veritatis i zwrotu 210 mln zł z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa. W sprawie chodzi o środki na współprowadzenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Były minister kultury prof. Piotr Gliński w rozmowie z Telewizją Trwam bronił swojej decyzji o przeznaczeniu środków na współprowadzenie wspomnianego Muzeum.
Podejmowaliśmy takie decyzje o współprowadzeniach, co jest uzasadnione tym, że wtedy jest taki efekt synergii, łączy się zaangażowanie państwa polskiego, środki z budżetu, także na inwestycje, bo często trzeba przeprowadzać duże inwestycje związane z budową tych muzeów, czy stworzeniem tych muzeów, i łączy się wkład podmiotów, czy to samorządów, archidiecezji, stowarzyszeń, czy fundacji, które dysponują albo budynkiem, działką, albo wkładem jakimś muzealnym, jakimiś zasobami, a najczęściej wszystkimi tymi elementami, czy też dysponują pewnym know-how, czyli pewną wiedzą, doświadczeniem, związkiem z jakimś środowiskiem
— podkreślił prof. Piotr Gliński, poseł PiS, były minister kultury i były wicepremier.
To jest bardzo silna strona Torunia, setki tysięcy ludzi jest z tą fundacją związanych, zatem warto inwestować w takie instytucje, które umożliwiają połączenie tych zasobów, korzyści, które niosą ze sobą różne podmioty, które współprowadzą instytucje kultury czy muzealne
— dodał.
tkwl/Telewizja Trwam
