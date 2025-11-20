Profanacja w wykonaniu piosenkarki! Luna - właśc. Aleksandra Katarzyna Wielgomas - znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak na Tik-Toku opublikowała nagranie, na którym tańczy w kościele przed obrazem Jezusa ubrana w stylizację eksponującą nagie pośladki. Nagranie zostało natychmiast skasowane, gdy tylko okazało się, że jest powszechnie krytykowane. Oświadczenie wydała w tej sprawie również Archidiecezja Warszawska. „Wszystkich wiernych przepraszamy za zgorszenie wywołane tym bulwersującym incydentem” - napisano w oświadczeniu. W kościele, w którym doszło do tych obscenicznych scen, podczas Mszy św. odprawiono nabożeństwa ekspiacyjne.
Choć nagranie Luny zostało skasowane z jej profilu, to w sieci nic nie ginie. Na wideo, które zdążyli udostępnić internauci, widzimy piosenkarkę nie tylko w ubraniu z wycięciem na pośladkach, ale również wypowiadającą słowa: „Powiedz Jezusowi, że s…ka wróciła”. Słowa te pochodzą z serialu „Plotkara”. Wygibasy Luny spotkały się z powszechną krytyką. Padły oskarżenia o obrazę uczuć religijnych.
Ciekawostką jest, że piosenkarka jest córką przedsiębiorcy Andrzeja Wielgomasa. Ostatnio było głośno o jednym z jej braci - Piotrze - wiceprezesie firmy Dawtona. O przedsiębiorstwie było głośno ze względu na ustalenia Wirtualnej Polski w sprawie sprzedaży ziemi istotnej dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
CZYTAJ WIĘCEJ: Jadczak ujawnia spotkania polityków KO z władzami Dawtony! Nitras w 36-minutowej rozmowie próbował zniechęcać do publikacji tekstu
Reakcja warszawskiej kurii
Oświadczenie w tej sprawie wydała Archidiecezja Krakowska. Poinformowano w nim, że administrator parafii, który odpowiada za udostępnienie przestrzeni świątyni oraz brak weryfikacji treści i charakteru realizacji, został wezwany „do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne”.
Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia:
W związku opublikowaniem materiałów zrealizowanych w jednym z kościołów Archidiecezji Warszawskiej, w Secyminie, zawierających treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego, budzące skojarzenia bluźniercze oraz naruszające szacunek należny przestrzeni sakralnej, w tym ołtarzowi (kan. 1210, 1211, 1239 § 1 KPK), informujemy, że:
Arcybiskup Metropolita Warszawski polecił w zeszłym tygodniu przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień okoliczności sprawy oraz podjął kroki zmierzające do przywrócenia należnego porządku i poszanowania sacrum w parafii.
Nagrania teledysku (usuniętego z internetu kilkadziesiąt godzin po publikacji) i innych materiałów zrealizowano w kościele bez wymaganej zgody Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Odpowiedzialność za udostępnienie przestrzeni świątyni oraz za brak weryfikacji treści i charakteru realizacji ponosi administrator parafii, który już w ubiegłym tygodniu został wezwany do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne.
Wszystkich wiernych przepraszamy za zgorszenie wywołane tym bulwersującym incydentem. Tego rodzaju materiały nigdy nie powinny być realizowane w kościele, który jest przestrzenią modlitwy, sprawowania sakramentów i oddawania czci Bogu.
W zeszłą niedzielę w parafii, gdzie zrealizowano wspomniane materiały, podczas Mszy św. odprawiono nabożeństwa ekspiacyjne.
ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej
— czytamy.
kk/X/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/746202-luna-w-ogniu-krytyki-kuria-reaguje-na-profanacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.