Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu zdecydowanie popiera Oświadczenie Zespołu Wspierania Radia Maryja z 18 listopada w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. To Muzeum ma dokumentować tak drogą nam wszystkim polską tradycję i historię oraz dokonania najwybitniejszego Polaka – człowieka, który doprowadził do historycznych zmian w naszych dziejach i wpłynął na losy świata.
Trwające próby uniemożliwienia dokończenia, a nawet likwidacji Muzeum są niezgodne z polską racją stanu i budzą nasz zdecydowany sprzeciw. Kwestionują to, co Polska ma do zaoferowania światu najcenniejszego: uniwersalne wartości wyrosłe na tysiącletnich dziejach i tradycji chrześcijaństwa w Polsce oraz dokonania papieża Polaka.
Wzywamy wszystkie polskie środowiska patriotyczne do obrony tego Muzeum. Z całą mocą wspieramy jego inicjatora i twórcę o. Tadeusz Rydzyka.
W imieniu AKO Poznań:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
prof. dr hab. Elżbieta Czarniewska
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
prof. dr hab. Wojciech Święcicki
prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres
dr Tadeusz Zysk dr Zdzisław Habasiński
mgr Ewa Ciosek
mgr Jan Martini
mgr inż. Piotr Cieszyński
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/746161-oswiadczenie-ws-muzeum-pamiec-i-tozsamosc-w-toruniu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.