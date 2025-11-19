Oświadczenie AKO im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu ws. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu zdecydowanie popiera Oświadczenie Zespołu Wspierania Radia Maryja z 18 listopada w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. To Muzeum ma dokumentować tak drogą nam wszystkim polską tradycję i historię oraz dokonania najwybitniejszego Polaka – człowieka, który doprowadził do  historycznych zmian w naszych dziejach i wpłynął na losy świata.

Trwające próby uniemożliwienia dokończenia, a nawet likwidacji Muzeum są niezgodne z polską racją stanu i budzą nasz zdecydowany sprzeciw. Kwestionują to, co Polska ma do zaoferowania światu najcenniejszego: uniwersalne wartości wyrosłe na tysiącletnich dziejach i tradycji chrześcijaństwa w Polsce oraz dokonania papieża Polaka.

Wzywamy wszystkie polskie środowiska patriotyczne do obrony tego Muzeum. Z całą mocą wspieramy jego inicjatora i twórcę o. Tadeusz Rydzyka.

W imieniu AKO Poznań:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz 

prof. dr hab. Elżbieta Czarniewska

prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz

prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał

prof. dr hab. Stanisław Paszkowski

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

prof. dr hab. Wojciech Święcicki

prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski

prof. dr hab. inż. Jerzy Weres 

dr Tadeusz Zysk dr Zdzisław Habasiński

mgr Ewa Ciosek

mgr Jan Martini

mgr inż. Piotr Cieszyński

