Morgan Freeman ma dość nieautoryzowanego wykorzystywania jego głosu przez AI! Prawnicy aktora zajęli się już sprawą

  • Kultura
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Morgan Freeman / autor: U.S. Secretary of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons
Morgan Freeman / autor: U.S. Secretary of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons

Aktor Morgan Freeman grozi podjęciem kroków prawnych w związku z wykorzystywaniem jego głosu przez sztuczną inteligencję. Gwiazdor przyznał, że jest tą sprawą już „trochę wkurzony”.

Morgan Freeman w wywiadzie dla „The Guardian” przyznał, że jest „trochę wkurzony” sprawą nieautoryzowanego wykorzystania jego głosu przez sztuczną inteligencję (AI) i wskazał, że jego prawnicy są już „bardzo, bardzo zajęci” rozwiązaniem tego problemu.

Głos nieżyjących osób

Aktor zabrał także głos na temat replikowania przez sztuczną inteligencję głosów nieżyjących już osób.

Wiecie, trochę mnie to wkurza

— przekazał.

Jestem jak każdy aktor: nie naśladujcie mnie fałszywie. Nie doceniam tego i dostaję za to pieniądze, więc jeśli robicie to beze mnie, to mnie okradniecie

— wskazał.

Sztuczni aktorzy

Freeman krytycznie ocenił także sprawę stworzenie aktorki AI - Tilly Norwood.

Nikt jej nie lubi, bo nie jest prawdziwa, a to oznacza, że gra prawdziwą osobę, więc nie sprawdzi się to w filmach ani w telewizji

— mówił.

CZYTAJ TAKŻE:

Ciekawe badanie! Jest realny potencjał AI w medycynie. Sztuczna inteligencja wykrywa ciała obce w oskrzelach lepiej niż radiolodzy

Czy sztuczna inteligencja może zabić człowieka? Badania pokazały, że wykorzystana w medycynie myli się w 70 proc. przypadków!

as/The Guardian

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych