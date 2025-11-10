Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, nadzorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest teraz zamknięta dla zwiedzających, nie ma wystawionej żadnej ekspozycji, a w środku trwa remont. To wszystko w przededniu Narodowego Święta Niepodległości! „Tusk zabronił świętować polską niepodległość?!” - zareagował na całą sytuację prof. Piotr Gliński, poseł PiS, były minister kultury.
Tak wygląda ministerstwo kultury w Narodowe Święto Niepodległości! Zmiana ekspozycji, wieczny remont i prowizorka…
— napisał na platformie X prof. Piotr Gliński, dołączając do wpisu nagranie, na którym widać zamkniętą Galerię Kordegarda.
Nie tylko Kordegarda
Co więcej, to nie jedyna galeria za którą odpowiada MKiDN, a która jak wszystko na to wskazuje nie będzie prezentowała czegokolwiek w Narodowe Święto Niepodległości z powodu zamknięcia - podobnie jest z galerią „Okno na Kulturę”.
Nie tylko Kordegarda, ale i specjalnie odzyskana i wyremontowana przez nas przestrzeń - Okno na Kulturę, świeci pustką… Co? Tusk zabronił świętować polską niepodległość?!
— zapytał zbulwersowany prof. Gliński, zamieszczając kolejne nagranie obrazujące nieprzygotowanie Koalicji 13 grudnia na Narodowe Święto Niepodległości.
