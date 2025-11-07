Przez najbliższe pięć dni w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu będzie można oglądać oryginał rękopisu najbardziej znanego poematu Adama Mickiewicza. Ze względów konserwatorskich rękopis „Pana Tadeusza” może być prezentowany jedynie przez 120 godzin w roku.
Rękopis epopei narodowej znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, którego oddziałem, mającym siedzibę w kamienicy we wrocławskim rynku, jest Muzeum Pana Tadeusza.
Od piątku do wtorku 11 listopada włącznie zwiedzający mogą zobaczyć tam oryginał rękopisu Mickiewiczowskiego poematu. Za oszkloną gablotą prezentowany jest fragment Księgi XII „Kochajmy się”. Otwarto go na kartach zawierających opis koncertu Jankiela.
Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Pana Tadeusza Mariusz Garbera podkreślił, że oryginał „Pana Tadeusza” to jedna z pereł kolekcji Ossolińskich.
Z prezentowanego przez najbliższe dni oryginału Księgi XII wypływa, jak nigdzie indziej w tym dziele, nadzieja na odzyskanie niepodległości
— mówił Garbera.
Dodał, że prezentacji oryginału będą towarzyszyć spotkania z pracownikami Ossolineum, którzy opowiedzą m.in. o tajnikach konserwacji XIX-wiecznego dzieła, a także o szczegółach edytorskich znajdujących się w rękopisie.
To będzie okazja, aby poznać historię rękopisu, opowieści o poprawkach nanoszonych przez autora, czy o momentach, w których Mickiewicz w uniesieniu wyrwał całą księgę
— mówił wicedyrektor Ossolineum.
Rzadka okazja do zobaczenia oryginału epopei
To rzadka okazja do zobaczenia oryginału epopei. Ze względów konserwatorskich może być on prezentowany jedynie przez 120 godzin w roku.
Po śmierci Mickiewicza rękopis „Pana Tadeusza” trafił do jego najstarszego syna Władysława. Ten z powodów finansowych został zmuszony do sprzedaży pamiątek po ojcu, w tym rękopisu epopei.
Sprzedaje go rodzinie Tarnowskich, u których dzieło pozostaje do II wojny światowej. Później rękopis zostaje zdeponowany przez rodzinę Tarnowskich w Ossolineum, mieszczącym się wówczas we Lwowie
— opowiadała w rozmowie z PAP Justyna Zimna z Muzeum Pana Tadeusza.
Ówczesny dyrektor Ossolineum Mieczysław Gębarowicz podczas wojny ukrywa rękopis w jednym z dwóch transportów dzieł, które mają trafić do Krakowa. Jeden z tych transportów, ten w którym znajdował się oryginał „Pana Tadeusza”, nie dotarł do stolicy Małopolski.
Rękopis odnajduje się na szczęście w okolicach Zagrodna na Dolnym Śląsku, a po II wojnie światowej we Wrocławiu odbudowuje się Zakład Narodowy im. Ossolińskich i tam trafia Mickiewiczowski poemat. Ale po 1989 r. do Ossolineum zgłasza się rodzina Tarnowskich z prośbą o odnowienie umowy depozytowej, ostatecznie, w 1999 r. udaje się tą umowę przekształcić na akty własności, wówczas Ossolineum oficjalnie zostało właścicielem rękopisu
— powiedziała Zimna.
Prezentacja rękopisu „Pana Tadeusza” to jedno z wydarzeń Weekendu Niepodległości w Ossolineum. Oprócz tego w gmachu głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich można m.in. obejrzeć bezpłatnie wystawę „O!Ossolineum. Skarbiec pod Kopułą”.
tkwl/PAP
