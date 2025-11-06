R.I.P.

Nie żyje legenda polskiego rapu. Zmarł Rafał Poniedzielski "Pono". "Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty"

Muzyk i producent Rafał Poniedzielski „Pono” zmarł w wieku 49 lat. O śmierci rapera poinformował w czwartek jego współpracownik i przyjaciel Wojciech Sosnowski „Sokół”.

O śmierci artysty poinformował m.in. raper Sokół.

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś

— napisał w mediach społecznościowych.

Poniedzielski rozpoczął działalność artystyczną w 1996 r., występując w duecie TPWC, który stworzył wraz z Sokołem, współpracował także z takimi raperami jak Vienio czy Pele. W 2006 r. wraz z windsurferką Zofią Klepacką założył Fundację Hej Przygodo, poświęcał się pomocy uzdolnionym i potrzebującym dzieciom.

Współtworzył kolektyw ZIP Skład, zespół Zipera, pracował także m.in. z Włodim, Hemp Gru i WWO. W 2002 r. ukazał się solowy debiut Pono pt. „Hołd”. Jego kolejna praca - album „Tak to widzę” - trafił do sklepów w 2006 r. Ostatni, piąty, solowy album artysty to „Pondemia” z 2021 r.

Pożegnanie rapera

Żegnaj Rafał

– napisał raper ERO.

