Nie żyje Barbara Ptak. Wybitna kostiumolog miała 95 lat. Prof. Gliński: "Polska kultura poniosła kolejną stratę"

W wieku 95 lat zmarła Barbara Ptak – urodzona w Chorzowie wybitna kostiumolog i scenografka. Zaprojektowała kostiumy m.in. do „Noża w wodzie”, „Królowej Bony” czy „Faraona” oraz wielu przedstawień teatralnych. „Polska kultura poniosła kolejną stratę” - podkreślił były wicepremier i były minister kultury prof. Piotr Gliński w serwisie X.

Informację o śmierci artystki podał wczoraj wieczorem „Dziennik Zachodni” oraz inne regionalne media.

Chociaż ostatnie lata życia spędziła poza Polską, mieszkając z córką w Hamburgu, kontaktu ze Śląskiem nigdy nie straciła

— napisał „DZ”.

Barbarę Ptak w mediach społecznościowych żegnali jej współpracownicy i znajomi.

Polska kultura poniosła kolejną stratę. W wieku 95 lat zmarła Barbara Ptak, wybitna polska kostiumolog, przedstawicielka zawodu tyleż pięknego co często niedocenionego. R.I.P.

— podkreślał w serwisie X prof. Piotr Gliński, były wicepremier i były minister kultury.

Zmarła chorzowianka Barbara Ptak. Niemal równo 9 lat temu w ówczesnym Muzeum w Chorzowie otwieraliśmy wystawę Jej chorzowskich kostiumów (…) Świat przez ten czas zdążył kilka razy zatańczyć, wywrócić się, zawalić, odbudować, ale wspomnienia zostały

— napisała na Facebooku miejska konserwator zabytków w Chorzowie Anna Piontek.

W przygotowaniach do wystawy Jej szkice nauczyły mnie, że skoro życie jest teatrem, to detal ma znaczenie tylko i aż dla tych, którzy są blisko, dla reszty liczą się tylko przerysowane efekty i kolory widoczne z daleka. Dlatego trzeba wiedzieć, dla kogo warto się starać

— dodała. Jak przypomniała, Barbara Ptak tworzyła również kostiumy dla Teatru Rozrywki w Chorzowie - do spektakli pt. „Skrzypek na dachu”, „Jekyll & Hyde” czy „Szwagierki”.

Zmarłą artystkę wspomniała także dziennikarka Marianna Dufek.

Odeszła Barbara Ptak - artystka, kostiumografka, piękna kobieta, przede wszystkim cudowny człowiek. Jej talent tworzył filmową historię

— napisała.

Projektowała kostiumy do największych produkcji

Barbara Ptak urodziła się w 1930 r. w Chorzowie, przez wiele lat była związana z Katowicami. Była absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie. Stworzyła oprawę plastyczną do ponad 200 realizacji teatralnych, operowych, musicalowych i filmowych.

Projektowała kostiumy do największych produkcji kinowych i telewizyjnych. Cztery filmy, do których stworzyła kostiumy otrzymały nominacje do Oscara. Były to: „Nóż w wodzie” w reżyserii Romana Polańskiego, „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, „Ziemia Obiecana” Andrzeja Wajdy oraz „Noce i dnie” Jerzego Antczaka.

Była laureatką wielu nagród, m.in. Ministra Kultury i Sztuki, kilku Złotych Masek Województwa Śląskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Katowic oraz srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 2011 r. w Katowicach otwarto Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków, jako filię Muzeum Historii Katowic. Wyeksponowano w nim m.in. strój, w którym występowała Aleksandra Śląska wcielając się w rolę królowej Bony, meble oraz osobiste drobiazgi państwa Ptaków. Muzeum jest adaptacją dawnego mieszkania Ptaków. Oryginalne wnętrza, antyczne meble i inne przedmioty tworzą indywidualną, artystyczną atmosferę tego miejsca. Zmarły w 2002 r. mąż Barbary Ptak był śpiewakiem i aktorem, jedną z największych osobowości polskiego teatru muzycznego i operetki. Występował także w musicalach i komediach muzycznych.

