„Zmarła Elżbieta Penderecka, zasłużona dla wielkiego dzieła swojego męża, potrafiła tworzyć i prowadzić instytucje, które - wierzę - przetrwają, współpracowaliśmy dla dobra polskiej kultury, R.I.P.” - napisał na platformie X prof. Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister kultury i dziedzictwa narodowego. To jeden z wielu wpisów, który pojawił się w sieci po informacji o nagłej śmieci Elżbiety Pendereckiej, żony sławnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego.
Nagłe odejście Pendereckiej
O jej śmierci poinformował Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena. „W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena” - napisał w oświadczeniu przekazanym PAP.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nie żyje Elżbieta Penderecka. „Odeszła nagle…”. „Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą”
W sieci, po pojawieniu się informacji o śmierci Pendereckiej, wiele wpisów zamieścili politycy.
Zmarła Elżbieta Penderecka, zasłużona dla wielkiego dzieła swojego męża, potrafiła tworzyć i prowadzić instytucje, które - wierzę - przetrwają, współpracowaliśmy dla dobra polskiej kultury, R.I.P.
— napisał były minister kultury prof. Piotr Gliński.
Zmarła Elżbieta Penderecka. Wielka postać dla polskiej muzyki. Twórczyni najlepszego festiwalu w Polsce - Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego. Towarzyszka życia jednego z największych polskich kompozytorów
— napisał były wiceszef MKiDN Jarosław Sellin.
Jeszcze 10 dni temu rozmawialiśmy na koncercie laureatów Konkursu Chopinowskiego. Jak zwykle urocza i dowcipna. Niech odpoczywa w pokoju
— dodał w kolejnym wpisie.
Nie żyje Elżbieta Penderecka, wielka postać polskiej kultury, promotorka muzyki, inicjatorka konkursów i festiwali muzycznych. Swoje życie poświęciła muzyce ucząc nas wrażliwości na sztukę i piękno. Jeszcze chwilę temu rozmawiałyśmy na gali Konkursu Chopinowskiego. Wielka strata
— napisała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Z wielkim smutkiem żegnam Elżbietę Penderecką – niezwykłą kobietę, której pasja, siła i oddanie muzyce na zawsze zmieniły oblicze polskiej kultury. Była sercem wsparciem dla niezliczonych artystów i ambasadorką polskiej muzyki na świecie. Jej wizja i energia inspirowały wszystkich, którzy mieli szczęście z nią współpracować. Jej odejście to ogromna strata. Pozostanie w mojej pamięci jako osoba o wielkim sercu i niezwykłej wrażliwości
— napisała minister kultury Marta Cienkowska.
Elżbieta Penderecka była wielką damą polskiej kultury. Była kochaną, wrażliwą osobą, której Polska wiele zawdzięcza. Dziękuję Elżbieto, za każde spotkanie i muzykę. Dziękuję za przyjaźń i wkład w wychowanie muzyczne moich dzieci. Zostają w pamięci wszystkie spotkania i rozmowy, łącznie z tą, kiedy zadzwoniłaś na Wielkanoc 2020, że Krzysztof umarł. Elżbieto! Niech Cię przyjmie dobry Bóg!
— napisał Paweł Kowal.
Artystów szanuję. Są cudowni, utalentowani, czasami bezbronni w swoich wrażliwościach. Bezcenni dla kondycji całego społeczeństwa. Wymagają menadżerów, opiekunów, prawników, doradców. Elżbieta Penderecka dla Krzysztofa była tym wszystkim na poziomie europejskim. Po prostu GIGANT. Wzór perfekcji i doskonałej elegancji. Żal wielki
— napisał Bogdan Zdrojewski.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/744630-politycy-wspominaja-zmarla-elzbiete-penderecka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.