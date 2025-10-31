KOMENTARZE

Politycy wspominają zmarłą Elżbietę Penderecką: "Zasłużona dla wielkiego dzieła swojego męża"; "Jej wizja i energia inspirowały wszystkich"

  • Kultura
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Rafał Guz/X
autor: PAP/Rafał Guz/X

Zmarła Elżbieta Penderecka, zasłużona dla wielkiego dzieła swojego męża, potrafiła tworzyć i prowadzić instytucje, które - wierzę - przetrwają, współpracowaliśmy dla dobra polskiej kultury, R.I.P.” - napisał na platformie X prof. Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister kultury i dziedzictwa narodowego. To jeden z wielu wpisów, który pojawił się w sieci po informacji o nagłej śmieci Elżbiety Pendereckiej, żony sławnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego.

Nagłe odejście Pendereckiej

O jej śmierci poinformował Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena. „W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena” - napisał w oświadczeniu przekazanym PAP.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nie żyje Elżbieta Penderecka. „Odeszła nagle…”. „Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą”

W sieci, po pojawieniu się informacji o śmierci Pendereckiej, wiele wpisów zamieścili politycy.

Zmarła Elżbieta Penderecka, zasłużona dla wielkiego dzieła swojego męża, potrafiła tworzyć i prowadzić instytucje, które - wierzę - przetrwają, współpracowaliśmy dla dobra polskiej kultury, R.I.P.

— napisał były minister kultury prof. Piotr Gliński.

Zmarła Elżbieta Penderecka. Wielka postać dla polskiej muzyki. Twórczyni najlepszego festiwalu w Polsce - Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego. Towarzyszka życia jednego z największych polskich kompozytorów

— napisał były wiceszef MKiDN Jarosław Sellin.

Jeszcze 10 dni temu rozmawialiśmy na koncercie laureatów Konkursu Chopinowskiego. Jak zwykle urocza i dowcipna. Niech odpoczywa w pokoju

— dodał w kolejnym wpisie.

Nie żyje Elżbieta Penderecka, wielka postać polskiej kultury, promotorka muzyki, inicjatorka konkursów i festiwali muzycznych. Swoje życie poświęciła muzyce ucząc nas wrażliwości na sztukę i piękno. Jeszcze chwilę temu rozmawiałyśmy na gali Konkursu Chopinowskiego. Wielka strata

— napisała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Z wielkim smutkiem żegnam Elżbietę Penderecką – niezwykłą kobietę, której pasja, siła i oddanie muzyce na zawsze zmieniły oblicze polskiej kultury. Była sercem wsparciem dla niezliczonych artystów i ambasadorką polskiej muzyki na świecie. Jej wizja i energia inspirowały wszystkich, którzy mieli szczęście z nią współpracować. Jej odejście to ogromna strata. Pozostanie w mojej pamięci jako osoba o wielkim sercu i niezwykłej wrażliwości

— napisała minister kultury Marta Cienkowska.

Elżbieta Penderecka była wielką damą polskiej kultury. Była kochaną, wrażliwą osobą, której Polska wiele zawdzięcza. Dziękuję Elżbieto, za każde spotkanie i muzykę. Dziękuję za przyjaźń i wkład w wychowanie muzyczne moich dzieci. Zostają w pamięci wszystkie spotkania i rozmowy, łącznie z tą, kiedy zadzwoniłaś na Wielkanoc 2020, że Krzysztof umarł. Elżbieto! Niech Cię przyjmie dobry Bóg!

— napisał Paweł Kowal.

Artystów szanuję. Są cudowni, utalentowani, czasami bezbronni w swoich wrażliwościach. Bezcenni dla kondycji całego społeczeństwa. Wymagają menadżerów, opiekunów, prawników, doradców. Elżbieta Penderecka dla Krzysztofa była tym wszystkim na poziomie europejskim. Po prostu GIGANT. Wzór perfekcji i doskonałej elegancji. Żal wielki

— napisał Bogdan Zdrojewski.

kk/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych