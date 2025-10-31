W wieku 78 lat zmarła nagle Elżbieta Penderecka, promotorka kultury, prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, wdowa po śp. kompozytorze Krzysztofie Pendereckim. „Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali”. O jej śmierci poinformował Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena.
Nagła śmierć
W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia. Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej
— napisał Giza w komunikacie przesłanym PAP.
Pożegnania i kondolencje
„Z wielkim smutkiem przyjęliśmy właśnie wiadomość o śmierci Elżbiety Pendereckiej” - napisano na profilu Opery Narodowej.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy właśnie wiadomość o śmierci Elżbiety Pendereckiej – wyjątkowej postaci w polskim i międzynarodowym życiu kulturalnym.
Urodzona w Krakowie, przez dziesięciolecia poświęcała się promocji muzyki klasycznej, wspieraniu młodych talentów, organizacji festiwali i budowaniu mostów kulturowych. Jej działalność, za którą wielokrotnie była odznaczana, pozostawia trwały ślad w sercach artystów, instytucji i melomanów.
Elżbieta Penderecka – żona wielkiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego – była jego niezastąpioną współpracowniczką, ale także charyzmatyczną inicjatorką wielu znaczących przedsięwzięć artystycznych (m.in. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena). Z pasją, determinacją i wizją tworzyła wydarzenia, dzięki którym Polska zajęła znaczące miejsce na mapie światowej kultury.
Rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz całej społeczności muzycznej składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
— czytamy na profilu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.
Słowa pożegnania opublikował na Facebooku Tadeusz Deszkiewicz. „Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury” - napisał.
Jak mi strasznie przykro. Niespodziewanie odeszła Elżbieta Penderecka. Jeszcze niedawno, podczas finałowej gali Konkursu Chopinowskiego, rozmawialiśmy w foyer Teatru Wielkiego. Cieszyła się ze wraca do formy po latach rekonwalescencji. Niezastąpiona partnerka Krzysztofa Pendereckiego, niespożyta popularyzatorka muzyki, pełna pomysłów i nietuzinkowych idei. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Ciepła, piękna i kochana. Żegnaj Elżuniu. Będzie Ciebie bardzo brakowało.
Promotorka kultury
Elżbieta Penderecka (ur. 1947 r. w Krakowie) zainicjowała wiele imprez kulturalnych w kraju i za granicą. Była m.in. prezesem Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które zajmuje się organizacją Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Zasiadała też we władzach międzynarodowych fundacji muzycznych.
Studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 r. wyszła za Krzysztofa Pendereckiego, od tamtej pory prowadziła sekretariat swojego męża i wspierała go w jego działalności.
Penderecka przyczyniła się do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, oficjalnej orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
W 2002 r. decyzją KulturForum Europa (Europejskie Forum Kultury) Penderecka została laureatką jubileuszowej Europejskiej Nagrody Kultury 2002 za swoje osiągnięcia jako „ambasador Polski w otwieraniu Unii Europejskiej na Wschód”.
