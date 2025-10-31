TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Na to idą nasze pieniądze! Państwowe instytucje finansowały erotyczne spektakle BDSM. Teraz NIW próbuje się odcinać

To, na co wydawane są publiczne pieniądze za rządów koalicji 13 grudnia, budzi zgorszenie! W sytuacji, kiedy brakuje pieniędzy na podstawowe kwestie, także w dziedzinie kultury, fundusze wydawane są m.in. na… erotyczne przedstawienia BDSM.

Narodowy Instytut Wolności oraz Narodowy Instytut Kultury współfinansowany festiwal „Kawał Futra” organizowany w Krakowie przez Kolektyw KAFE. W programie festiwalu znalazły się m.in. występy i prezentacje o charakterze erotycznym, post-pornograficznym oraz zawierające elementy striptizu i BDSM.

O co chodzi?

Więcej o tej sprawie opowiedział na antenie Telewizji wPolsce24 dziennikarz Szymon Szereda.

Stowarzyszenie Kolektyw Artystycznych Form Eksperymentalnych - Kolektyw KAFE w skrócie - dostał pieniądze państwowe przydzielone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

— przekazał.

38 000 zł od Narodowego Centrum Kultury - instytucji podległej minister kultury pani Cienkowskiej z Polski 2050 w ramach programu „Kultura Interwencja edycja 2025” i jednocześnie 60 000 zł z Narodowego Instytutu Wolności. A to nie są jedyne dotacje. Na bardzo podobny spektakl również została przydzielona dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, również podlegającego Ministerstwu Kultury

— dodał.

NIW się odcina

Co ciekawe od tych kwestii próbuje odcinać się Narodowy Instytut Wolności, do którego zwróciła się Telewizja wPolsce24, pytając, jakie były kryteria oceny wniosku i czy program wydarzenia był znany NIW przed przyznaniem dotacji.

Wnioski składane do Narodowego Instytutu Wolności oceniane są pod kątem zgodności z celami programu, jakości merytorycznej oraz doświadczenia organizacji. We wniosku złożonym przez Organizację Kolektyw Artystycznych Form Eksperymentalnych (KAFE) nie zgłoszono żadnych działań o charakterze erotycznym ani treści postpornograficznych. Informacje dotyczące faktycznego przebiegu wydarzeń znacząco odbiegają od tego, co zostało przedstawione podczas oceny projektu, dlatego podjęto działania wyjaśniające

— odpowiedziało Biuro Komunikacji i Analiz NIW.

Szymon Szereda dopytał, czy zdaniem NIW „finansowanie wydarzeń zawierających treści erotyczne, zawierające elementy striptizu, BDSM i postpornograficzne mieści się w misji programów dotacyjnych NIW”.

Nie. Finansowanie treści o charakterze erotycznym, postpornograficznym czy uprzedmiotawiających ciało ludzkie nie mieści się w misji Narodowego Instytutu Wolności i nie realizuje celów publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Pornografia jest poważnym problemem społecznym — liczne badania wskazują, że może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, relacje oraz postrzeganie godności drugiego człowieka. NIW nie będzie finansować projektów, które mogą szkodzić obywatelom lub normalizować przemoc i uprzedmiotowienie

— wskazało biuro.

NIW odpowiedział także na pytanie, czy zostaną podjęte działania kontrolne i wyjaśniające.

Tak. Procedury nadzorcze zostały już uruchomione. NIW prowadzi kontrolę w zakresie zgodności działań KAFE z opisem zawartym we wniosku oraz umową dotacyjną. Jeżeli potwierdzi się, że organizacja przedstawiła niepełne lub niezgodne z prawdą informacje, środki publiczne będą podlegały zwrotowi, a dalsze działania zostaną podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami. NIW stoi na straży transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych

— napisano.

Bulwersująca sprawa!

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jak ujawnialiśmy na portalu wPolityce.pl, Narodowy Instytut Wolności w ostatnim czasie prowadzi działania opresyjne wobec konserwatywnych organizacji, którym masowo odbiera finansowanie pod zarzutem rzekomego „upolitycznienia”.

W ten oto sposób NIW z jednej strony odbiera pieniądze na inicjatywy promujące patriotyzm, a międzyczasie rozdaje je na… BDSM.

