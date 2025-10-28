Dochodzą do mnie plotki, że na zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego ostrzą sobie zęby instytucje muzyczne mające o wiele większe wsparcie władz niż WTM. Być może dlatego, że są spolegliwe i – zgodnie z panująca tendencją – nie przywiązują zbytniej wagi do tradycji i narodowego dziedzictwa. Widzieliśmy to niedawno podczas Konkursu Chopinowskiego.
Najstarsza organizacja w Warszawie
Internetowe źródła podają, że: „Najstarszym istniejącym stowarzyszeniem w Warszawie jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, założone w 1878 roku”. Tymczasem najstarszą tego typu organizacją jest Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, którego działalność została zainaugurowana 25 marca 1871 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego. Założycielami tej zasłużonej organizacji byli m.in. Adolf Bogucki, August Freier, Ludwik Grossman, Stanisław Moniuszko, Sergiusz Muchanow, Józef Sikorski, Józef Wieniawski i pomysłodawca powstania Towarzystwa Władysław Wiślicki.
Towarzystwo prowadziło czytelnię i Bibliotekę, która gromadziła rękopisy muzyczne, druki i pamiątki po wielkich polskich kompozytorach m.in. Stanisławie Moniuszko i z inicjatywy Jana Karłowicza po Fryderyku Chopinie.
14 października 1894 roku z inicjatywy WTM odsłonięto w Żelazowej Woli pierwszy na formalnie nieistniejących ziemiach polskich pomnik Chopina. W tym samym roku w centrum Warszawy wzdłuż Doliny Szwajcarskiej powstała ulica nazwana z inicjatywy WTM Fryderyka Chopina.
Zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, prowadzona przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne szkoła, stała się zalążkiem Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina której tradycje niesie dziś Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina.
Działająca w latach dwudziestych XX wieku Sekcja Współczesnych Kompozytorów Polskich WTM w 1926 roku przekształciła się w działający do dzisiaj Związek Kompozytorów Polskich.
Wreszcie w 1927 roku Warszawskie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało z inicjatywy prof. Jerzego Żurawlewa I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
Ażeby dopełnić obraz nieocenionych zasług WTM należy przypomnieć, że Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego to także dzieło WTM.
Ten długi wstęp służy przypomnieniu ogromnych zasług Towarzystwa, które przetrwało zabory, trzy wojny, lata komuny a dziś – po niemal 155 latach istnienia - osamotnione walczy o przetrwanie.
Problemy finansowe
O sprawie sygnalizowałem już 8 czerwca 2024 na łamach wPolityce.pl, kiedy Towarzystwu groziła eksmisja bezcennej Biblioteki z siedziby przy ulicy Zakroczymskiej. Sugerowałem wówczas, że najwyższy czas by władze Warszawy wsparły zadłużone Towarzystwo, tym bardziej że ogromna część kilkusettysięcznego długu należy się budżetowi Stolicy.
Duża część winy za katastrofalną sytuację WTM spoczywa na Zarządzie Towarzystwa, które w dalszym ciągu jest całkowicie bezczynne.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Czy Trzaskowski wyrzuci rękopisy Chopina i Moniuszki na śmietnik? Kłopoty Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
Instytucje ostrzą zęby na bezcenne zbiory
Dochodzą do mnie plotki, że na zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego ostrzą sobie zęby instytucje muzyczne mające o wiele większe wsparcie władz niż WTM. Być może dlatego, że są spolegliwe i – zgodnie z panująca tendencją – nie przywiązują zbytniej wagi do tradycji i narodowego dziedzictwa. Widzieliśmy to niedawno podczas Konkursu Chopinowskiego. Rozkopane ulice, zasłonięty pomnik w Łazienkach, grób rodziców Chopina pod plandeką, brak narodowych symboli na estradzie Filharmonii Narodowej, nawet brak popiersia wielkiego Chopina.
Tragiczne jest to, że nawet nie ma się do kogo zwrócić o pomoc, bo nikomu z decydentów nie zależy na ratowaniu tego co najcenniejsze – zabytków polskiej kultury, kultury dzięki której Polska przetrwała. Wymienione na początku Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, błędnie postrzegane jako najstarsze w Warszawie, ma piękną siedzibę w centrum Warszawy przy Wisłostradzie, a WTM – organizacja o nieocenionych zasługach stoi przed groźbą eksmisji.
PS. Dotarły do mnie informacje, że w środę (29 października) ma się odbyć zebranie władz WTM na którym ma zostać podjęta decyzja o sprzedaży zbiorów.
