TVP Kultura świętowała swoje 20-lecie, wręczając Super Gwarancje Kultury. Wśród laureatów znaleźli się Krystyna Janda, Zofia Kulik, Wiesław Myśliwski, Mariusz Wilczyński i Jerzy Maksymiuk. Artyści mówili o pasji, wolności i sile sztuki, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia.
Nagroda Super Gwarancji Kultury została przyznana w sobotni wieczór w pięciu kategoriach: teatr, sztuki wizualne, film, literatura i muzyka. W kategorii teatr wyróżnienie zostało przekazane aktorce Krystynie Jandzie. Za sztuki wizualne wyróżniono artystkę Zofię Kulik. Nagrodę w kategorii film wręczono Mariuszowi Wilczyńskiemu. Za literaturę nagrodę odebrał pisarz Wiesław Myśliwski, a za muzykę kompozytor Jerzy Maksymiuk.
Krystyna Janda „odznacza się niezwykłym moralnym azymutem” - podkreślono w laudacji. „Wykreowała od zera instytucję kultury, która otwierała się na artystów” - zaznaczono.
Nigdy z ekranu nie powiedziałam zdania, z którym bym się nie zgadzała
— mówiła aktorka odbierając nagrodę.
Życie bez kreacji nie ma sensu
— podkreśliła, dziękując za wyróżnienie.
O Zofii Kulik w laudacji wspomniano, że jest to „artystka, która pracuje z materiałem archiwalnym, w sposób bardzo krytyczny, tworząc nowe wartości. Rzeźbiarka, fotografka, performerka, autorka kolaży”. Zofia Kulik, odbierając nagrodę, podkreśliła:
Marzy mi się społeczeństwo, gdzie ludzie mają czas oglądać sztukę.
Jestem artystką-konkretystką - tak określiła samą siebie.
Mariusz Wilczyński w laudacji został nazwany „jednym z największych twórców animacji na świecie”. Twórca, odbierając nagrodę, określił swą działalność artystyczną.
Żadne kino nie jest tak autorskie, jak film animowany, który rysuje sam autor
— zaznaczył.
Nagrody powróciły po latach
Wiesław Myśliwski, który nie mógł się pojawić osobiście na gali, odebrał nagrodę w swoim domu, z rąk Tomasza Syguta - Dyrektora Generalnego TVP S.A. w likwidacji.
Wszystkie jego książki są ważne, wszystkie coś znaczą, a to dlatego, że był wolny. To pisarz, który ma w sobie niezwykły rodzaj spokoju
— powiedziano o pisarzu w laudacji.
Sam Myśliwski podzielił się z widzami refleksją, co jest ważne.
Najważniejsze jest pierwsze zdanie. Jeśli nie masz pierwszego zdania, nie pisz
— mówił pisarz na nagraniu odtworzonym podczas gali.
O Jerzym Maksymiuku, odbierającym nagrodę w kategorii muzyka powiedziano w laudacji: „osobowość złożona i przykuwająca uwagę pasją i charyzmą, muzyczny talent. Ma na koncie ponad sto płyt, napisał muzykę do ponad stu filmów. Lubi mówić i dobrze się go słucha”.
Muzyka jest dla mnie wszystkim. Utwór, napisany przez dobrego kompozytora, to doskonałość, przez nią stajemy się lepsi
— zaznaczył artysta odbierając wyróżnienie.
Nagrody Gwarancje Kultury powracają po 10 latach. Tym razem w zupełnie nowej, specjalnej odsłonie - z okazji 20-lecia stacji wręczono Super Gwarancje Kultury, czyli nagrody specjalne dla mistrzów, którzy przez lata inspirowali i tworzyli kulturę najwyższej próby w takich dziedzinach jak: literatura, teatr, film, sztuki wizualne oraz muzyka.
