Związkom między rodem Sobieskich a dynastią Stuartów – jedną z najważniejszych rodzin królewskich Anglii, Szkocji i Irlandii - poświęcona jest wystawa czasowa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Będzie można ją oglądać od 25 października do końca maja 2026 roku.
Wystawa „Sobiescy i Stuartowie – blask i widmo korony” to pierwsza tego typu prezentacja arcydzieł malarstwa, zebranych i ułożonych w narrację o relacjach rodzinnych i politycznych pomiędzy rodem Sobieskich i Stuartów.
Ekspozycja łączy dzieła sztuki, pamiątki osobiste i dokumenty, także z kolekcji prywatnych, które nigdy dotąd nie były udostępniane szerokiej publiczności
— informują twórcy wystawy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Dzieła sztuki i pamiątki osobiste
Wśród najważniejszych obiektów znajdują się m.in.: portrety Marii Klementyny Sobieskiej i Jakuba III Stuarta autorstwa Antonia Davida, portrety ich synów – Karola Edwarda Stuarta i Henryka Benedykta, zegarek Marii Klementyny, modlitewnik królowej Marii Stuart, ryciny z wizerunkami bohaterów ekspozycji i rzymskich pałaców, w których żyli. Zwiedzający zobaczą także sceny ślubu pary, chrztu ich syna, unikatowy list królewicza Konstantego Sobieskiego z 1720 r., i wiele innych dzieł sztuki i pamiątek.
Centralną postacią wystawy jest Maria Klementyna Sobieska – wnuczka króla Jana III i Marii Kazimiery, żona Jakuba III Stuarta, pretendenta do tronu Anglii, Szkocji i Irlandii. W wieku 17 lat została jego narzeczoną i po wielu perturbacjach – w tym aresztowaniu na zamku w Innsbrucku, z woli cesarza przeciwnego małżeństwu - i dramatycznej ucieczce przez Alpy dotarła do Italii, by poślubić Jakuba w 1719 roku.
Losy królewny – od obiecującego małżeństwa, przez krótkie szczęśliwe pożycie w Italii, którego owocem było dwóch synów, przez konflikt z mężem, narastający w wyniku różnic poglądów dotyczących ich wychowania, aż po odosobnienie w klasztorze i śmierć – odzwierciedlają losy wielu kobiet tamtej epoki, których życie było uwarunkowane wielką polityką
— opisują twórcy wystawy.
Obiekty związane z rodziną Sobieskich
Dzięki współpracy z instytucjami z Ukrainy – Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. B. Woźnickiego oraz Lwowskim Muzeum Historycznym – w trakcie trwania wystawy pokazane zostaną po raz pierwszy w Polsce, obiekty związane z rodziną Sobieskich, należące do zbiorów ukraińskich.
Uzupełnieniem ekspozycji będą eksponaty z Zamku Królewskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z własnych zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie.
Uzupełni ją ścieżka muzyczna składająca się z wybranych utworów z kręgu mecenatu Marii Klementyny i Jakuba III/VIII, wybranych przez dr Anetę Markuszewską, autorkę książki „W cieniu korony. Muzyka w polityce Jakuba III Stuarta i jego żony Marii Klementyny Sobieskiej w Rzymie (1719-1735)”.
Wystawie towarzyszy program edukacyjny
Wystawie towarzyszy program edukacyjny adresowany do różnych grup odbiorców. 25 października 2025 r. odbędzie się także międzynarodowe seminarium naukowe z udziałem ekspertów z Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, m.in. wybitnego znawcy Stuartów prof. Edwarda Corpa, poświęcone historii obu rodzin królewskich i badaniom ich spuścizny.
Patronat nad wystawą objął Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, a patronat honorowy: Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/744056-sobiescy-i-stuartowie-niezwykla-wystawa-w-wilanowie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.