Obraz słynnego malarza Pabla Picassa ‘Martwa natura z gitarą’ z 1919 r., który na początku miesiąca zaginął podczas transportu z Madrytu na wystawę w Grenadzie na południu Hiszpanii, został odnaleziony” – poinformowała hiszpańska policja.

Jak się okazało, wyceniane na ponad pół miliona euro dzieło w ogóle nie znalazło się na ciężarówce, która wiozła ponad 50 innych obrazów na południe kraju.

Jak podał portal publicznego nadawcy RTVE, przewoźnicy zapomnieli o obrazie, należącym do prywatnego właściciela.

Zaginięcie obrazu

Fundacja CajaGranada zgłosiła zaginięcie dzieła mistrza z Malagi kilka dni po tym, jak zorientowała się, że nie ma go w transporcie.

Jak podała policja, pozostawiona w drzwiach budynku paczka została zabrana przez mieszkającą obok kobietę, która myślała, że to przesyłka, na którą czekała. Pozostawiła ją nierozpakowaną do czasu, kiedy usłyszała o zniknięciu cennego obrazu.

Na wystawie w Grenadzie, która została otwarta 10 października, zaprezentowano prace takich artystów jak Juan Gris, Maria Blanchard, Rene Magritte, Antonio Lopez i Fernando Botero.

tt/PAP

