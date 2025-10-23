Na profilu „Po pierwsze Polska” pojawiło się niezwykłe nagranie, którego bohaterami są bracia z Korei Południowej, uczestnicy Konkursu Chopinowskiego, którzy po polsku opowiedzieli o swojej fascynacji Fryderykiem Chopinem i sympatii do Polski, a także zrelacjonowali swoją wizytę w Pałacu Prezydenckim, gdzie spotkali się z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką.
W materiale wideo wypowiedzieli się koreańscy bracia - Hyuk Lee i Hyo Lee. Wskazali, że obaj wystąpili w tegorocznym Konkursie Chopinowskim i wyjaśnili, że w Warszawie mieszkają od kilku lat.
Kochamy polską kulturę i muzykę Chopina
— powiedział Hyo.
My się nauczyliśmy mówić po polsku nie tylko dlatego, że mieszkamy w Polsce, ale też po to, żeby lepiej poznać polską kulturę, polską muzykę, a szczególnie muzykę Chopina
— mówił Hyuk.
Spotkanie z parą prezydencką
Na nagraniu widać, jak mężczyźni stoją pod Pałacem Prezydenckim chwilę przed spotkaniem z parą prezydencką - Karolem i Martą Nawrockimi.
Fryderyk Chopin był geniuszem fortepianu, a także genialnym kompozytorem polskim. Chopin potrafił pisać muzykę tak, żeby sam instrument - fortepian - śpiewał. Nie grał w dużych salach, a raczej wolał grać dla znajomych w salonach. Chopin potrafił pisać muzykę tak, że zawsze muzyka trafi do serca odbiorców
— powiedział Hyuk w Pałacu Prezydenckim.
W nagraniu uchwycono także moment, kiedy spotkali się oni z parą prezydencką. Prezydent Karol Nawrocki, witając się z koreańskimi braćmi, nie krył radości z tego, że mówią w języku polskim.
Na koniec nagrania zachęcili oni oglądających do tego, żeby odwiedzali Polskę.
