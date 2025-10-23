WIDEO

Niezwykłe nagranie! Koreańscy bracia po polsku opowiedzieli o swojej fascynacji Chopinem i Polską. Spotkali się z prezydentem Nawrockim

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Radek Pietruszka/X
autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Na profilu „Po pierwsze Polska” pojawiło się niezwykłe nagranie, którego bohaterami są bracia z Korei Południowej, uczestnicy Konkursu Chopinowskiego, którzy po polsku opowiedzieli o swojej fascynacji Fryderykiem Chopinem i sympatii do Polski, a także zrelacjonowali swoją wizytę w Pałacu Prezydenckim, gdzie spotkali się z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką.

CZYTAJ: Spotkanie Pary Prezydenckiej z Laureatami XIX Konkursu Chopinowskiego. Prezydent: W tym miejscu narodził się wielki wirtuoz

W materiale wideo wypowiedzieli się koreańscy bracia - Hyuk Lee i Hyo Lee. Wskazali, że obaj wystąpili w tegorocznym Konkursie Chopinowskim i wyjaśnili, że w Warszawie mieszkają od kilku lat.

Kochamy polską kulturę i muzykę Chopina

— powiedział Hyo.

My się nauczyliśmy mówić po polsku nie tylko dlatego, że mieszkamy w Polsce, ale też po to, żeby lepiej poznać polską kulturę, polską muzykę, a szczególnie muzykę Chopina

— mówił Hyuk.

CZYTAJ TAKŻE: Uroczyste wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego. Prezydent: Dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym

Spotkanie z parą prezydencką

Na nagraniu widać, jak mężczyźni stoją pod Pałacem Prezydenckim chwilę przed spotkaniem z parą prezydencką - Karolem i Martą Nawrockimi.

Fryderyk Chopin był geniuszem fortepianu, a także genialnym kompozytorem polskim. Chopin potrafił pisać muzykę tak, żeby sam instrument - fortepian - śpiewał. Nie grał w dużych salach, a raczej wolał grać dla znajomych w salonach. Chopin potrafił pisać muzykę tak, że zawsze muzyka trafi do serca odbiorców

— powiedział Hyuk w Pałacu Prezydenckim.

W nagraniu uchwycono także moment, kiedy spotkali się oni z parą prezydencką. Prezydent Karol Nawrocki, witając się z koreańskimi braćmi, nie krył radości z tego, że mówią w języku polskim.

Na koniec nagrania zachęcili oni oglądających do tego, żeby odwiedzali Polskę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który „wyliczył”, że wybory sfałszowano

Internauci pod wrażeniem przemówienia prezydenta Nawrockiego. „Przepięknie polskie, niczym muzyka Fryderyka Chopina”

Kolejny skandal na Konkursie Chopinowskim! NIFC dał muzykom nuty z błędami. „To już po prostu sabotaż”

Rozgoryczenie wynikiem Konkursu Chopinowskiego. Prof. Nowak: Czy 21 października 2025 w Warszawie Chopin umarł na nowo?

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych