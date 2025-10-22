WIDEO

Spotkanie Pary Prezydenckiej z Laureatami XIX Konkursu Chopinowskiego. Prezydent: W tym miejscu narodził się wielki wirtuoz

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Para Prezydencka i Laureaci Konkursu / autor: Grzegorz Jakubowski/KPRP
Para Prezydencka i Laureaci Konkursu / autor: Grzegorz Jakubowski/KPRP

„Z głębi serca chciałem wam podziękować za to, że przez ostatnie trzy tygodnie dawaliście moim rodakom, obywatelom i obywatelkom Rzeczpospolitej tak wiele zadumy, tak wiele radości interpretując Fryderyka Chopina, grając swojego Chopina” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w czasie spotkania z Laureatami i Finalistami XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość obejmowała również wręczenie pamiątkowych podarunków przez parę prezydencką oraz wystąpienie laureata pierwszej nagrody.

CZYTAJ WIĘCEJ: Uroczyste wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego. Prezydent: Dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym

Witam serdecznie w Pałacu Prezydenckim, który w czasach, o których będziemy mówić, nazywał się jeszcze Pałacem Radziwiłłowskim. I szczególnie do naszych gości z zagranicy chciałbym powiedzieć, że to miejsce szczególne na mapie Warszawy, na mapie całej Polski. Nie tylko dlatego, że urzęduje dziś tutaj prezydent Polski, ale także dlatego, że to w Polsce mieliśmy pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, ustawę zasadniczą, która dwa dni przed przyjęciem przez Sejm, została ogłoszona i odczytana właśnie w ówczesnym pałacu Radziwiłłowskim, czyli w Pałacu Prezydenckim. Ale to nie Konstytucja Rzeczpospolitej dzisiaj nas spotkała, tylko wielki wirtuoz, mistrz muzyki, dyplomata kulturalny Fryderyk Chopin

— wskazał Karol Nawrocki.

„W tej sali Chopin zagrał swój pierwszy koncert”

I także z Fryderykiem Chopinem związana jest historia tego wyjątkowego miejsca, bowiem 24 lutego 1818 roku Fryderyk Chopin, wówczas ośmioletni, po raz pierwszy zagrał w tym miejscu, a jak mówią historycy, być może nawet w tej sali zagrał swój pierwszy koncert. A więc w tym miejscu dla świata narodził się wielki wirtuoz Fryderyk Chopin, który miał wówczas 8 lat

— mówił prezydent.

Urodził się wprawdzie 1 marca 1810 roku, 50 km stąd w Żelazowej Woli. Żył tam tylko kilka miesięcy. Już od jesieni 1810 roku przez kolejne 20 lat żył w Warszawie. Jest związana z tym pierwszym koncertem Fryderyka Chopina pewna anegdota zapisana w jego biografii jeszcze w końcówce XIX wieku. Fryderyk Chopin, wówczas dziecko, przygotowując się do swojego pierwszego występu w Pałacu Prezydenckim, to pewnie dotyka także was, drodzy Finaliści i Laureaci, przygotowywał także swój strój. Przygotowano mu koszulę, która miała szczególnie szeroki kołnierz, czym to dziecko bardzo utalentowane było wówczas zainteresowane i zachwycone. W pierwszym koncercie Fryderyka Chopina nie mogła wziąć udziału jego mama, więc po tym koncercie zapytała go, co najbardziej podobało się publiczności. A młody Fryderyk powiedział: „Wszyscy zachwycali się moim kołnierzykiem”. I nie wiemy dzisiaj, czy to po prostu dziecięca naiwność, czy wrodzona skromność Fryderyka Chopina, ale wiemy, że Fryderyk Chopin wtedy z całą pewnością się mylił, bo z całą pewnością ówczesna publiczność zachwycała się po prostu jego talentem

— podkreślił Karol Nawrocki.

„Tutaj Fryderyk narodził się jako wielki wirtuoz”

Prezydent zaznaczył, że chciał, by Laureaci i Finaliści XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odwiedzili miejsce, w którym Fryderyk Chopin narodził się dla świata jako wielki wirtuoz.

Z głębi serca chciałem wam podziękować za to, że przez ostatnie trzy tygodnie dawaliście moim rodakom, obywatelom i obywatelkom Rzeczpospolitej tak wiele zadumy, tak wiele dumy, tak wiele radości interpretując Fryderyka Chopina, grając swojego Chopina i sprawiając, że Polacy czuli dumę, czuli radość. Radość też czuli, jak wiemy, ci, którzy oglądali konkurs na całym świecie

— wskazał.

Bardzo wam dziękuję i wszystkim gratuluję. W sposób szczególny chciałem w Pałacu Prezydenckim przywitać pana Piotra Alexewicza, bo to także jego pałac, to pałac należący do narodu polskiego i z wielkim szacunkiem patrzę na wszystkich was z całego świata, ale finalista reprezentujący Polskę z całą pewnością w Pałacu Prezydenckim czuję się wyjątkowo. Cieszę się, że jest pan z nami i gratuluję. Dziękuję, że reprezentował pan Polskę w tym ważnym konkursie

— zastrzegł prezydent.

Karol Nawrocki podziękował także m.in. dyrektorowi Narodowego Instytutu Chopinowskiego i wszystkim pracownikom za trud pracy włożony w przygotowanie konkursu.

Niech żyje Fryderyk Chopin. Niech Fryderyk Chopin dalej rozsławia także moją ojczyznę, ale niech przekracza granicę za sprawą ambasadorów Fryderyka Chopina, którymi państwo jesteście. Bardzo dziękuję

— dodał prezydent.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który „wyliczył”, że wybory sfałszowano

Internauci pod wrażeniem przemówienia prezydenta Nawrockiego. „Przepięknie polskie, niczym muzyka Fryderyka Chopina”

Kolejny skandal na Konkursie Chopinowskim! NIFC dał muzykom nuty z błędami. „To już po prostu sabotaż”

Rozgoryczenie wynikiem Konkursu Chopinowskiego. Prof. Nowak: Czy 21 października 2025 w Warszawie Chopin umarł na nowo?

tt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych