„Z głębi serca chciałem wam podziękować za to, że przez ostatnie trzy tygodnie dawaliście moim rodakom, obywatelom i obywatelkom Rzeczpospolitej tak wiele zadumy, tak wiele radości interpretując Fryderyka Chopina, grając swojego Chopina” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w czasie spotkania z Laureatami i Finalistami XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość obejmowała również wręczenie pamiątkowych podarunków przez parę prezydencką oraz wystąpienie laureata pierwszej nagrody.
CZYTAJ WIĘCEJ: Uroczyste wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego. Prezydent: Dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym
Witam serdecznie w Pałacu Prezydenckim, który w czasach, o których będziemy mówić, nazywał się jeszcze Pałacem Radziwiłłowskim. I szczególnie do naszych gości z zagranicy chciałbym powiedzieć, że to miejsce szczególne na mapie Warszawy, na mapie całej Polski. Nie tylko dlatego, że urzęduje dziś tutaj prezydent Polski, ale także dlatego, że to w Polsce mieliśmy pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, ustawę zasadniczą, która dwa dni przed przyjęciem przez Sejm, została ogłoszona i odczytana właśnie w ówczesnym pałacu Radziwiłłowskim, czyli w Pałacu Prezydenckim. Ale to nie Konstytucja Rzeczpospolitej dzisiaj nas spotkała, tylko wielki wirtuoz, mistrz muzyki, dyplomata kulturalny Fryderyk Chopin
— wskazał Karol Nawrocki.
„W tej sali Chopin zagrał swój pierwszy koncert”
I także z Fryderykiem Chopinem związana jest historia tego wyjątkowego miejsca, bowiem 24 lutego 1818 roku Fryderyk Chopin, wówczas ośmioletni, po raz pierwszy zagrał w tym miejscu, a jak mówią historycy, być może nawet w tej sali zagrał swój pierwszy koncert. A więc w tym miejscu dla świata narodził się wielki wirtuoz Fryderyk Chopin, który miał wówczas 8 lat
— mówił prezydent.
Urodził się wprawdzie 1 marca 1810 roku, 50 km stąd w Żelazowej Woli. Żył tam tylko kilka miesięcy. Już od jesieni 1810 roku przez kolejne 20 lat żył w Warszawie. Jest związana z tym pierwszym koncertem Fryderyka Chopina pewna anegdota zapisana w jego biografii jeszcze w końcówce XIX wieku. Fryderyk Chopin, wówczas dziecko, przygotowując się do swojego pierwszego występu w Pałacu Prezydenckim, to pewnie dotyka także was, drodzy Finaliści i Laureaci, przygotowywał także swój strój. Przygotowano mu koszulę, która miała szczególnie szeroki kołnierz, czym to dziecko bardzo utalentowane było wówczas zainteresowane i zachwycone. W pierwszym koncercie Fryderyka Chopina nie mogła wziąć udziału jego mama, więc po tym koncercie zapytała go, co najbardziej podobało się publiczności. A młody Fryderyk powiedział: „Wszyscy zachwycali się moim kołnierzykiem”. I nie wiemy dzisiaj, czy to po prostu dziecięca naiwność, czy wrodzona skromność Fryderyka Chopina, ale wiemy, że Fryderyk Chopin wtedy z całą pewnością się mylił, bo z całą pewnością ówczesna publiczność zachwycała się po prostu jego talentem
— podkreślił Karol Nawrocki.
„Tutaj Fryderyk narodził się jako wielki wirtuoz”
Prezydent zaznaczył, że chciał, by Laureaci i Finaliści XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odwiedzili miejsce, w którym Fryderyk Chopin narodził się dla świata jako wielki wirtuoz.
Z głębi serca chciałem wam podziękować za to, że przez ostatnie trzy tygodnie dawaliście moim rodakom, obywatelom i obywatelkom Rzeczpospolitej tak wiele zadumy, tak wiele dumy, tak wiele radości interpretując Fryderyka Chopina, grając swojego Chopina i sprawiając, że Polacy czuli dumę, czuli radość. Radość też czuli, jak wiemy, ci, którzy oglądali konkurs na całym świecie
— wskazał.
Bardzo wam dziękuję i wszystkim gratuluję. W sposób szczególny chciałem w Pałacu Prezydenckim przywitać pana Piotra Alexewicza, bo to także jego pałac, to pałac należący do narodu polskiego i z wielkim szacunkiem patrzę na wszystkich was z całego świata, ale finalista reprezentujący Polskę z całą pewnością w Pałacu Prezydenckim czuję się wyjątkowo. Cieszę się, że jest pan z nami i gratuluję. Dziękuję, że reprezentował pan Polskę w tym ważnym konkursie
— zastrzegł prezydent.
Karol Nawrocki podziękował także m.in. dyrektorowi Narodowego Instytutu Chopinowskiego i wszystkim pracownikom za trud pracy włożony w przygotowanie konkursu.
Niech żyje Fryderyk Chopin. Niech Fryderyk Chopin dalej rozsławia także moją ojczyznę, ale niech przekracza granicę za sprawą ambasadorów Fryderyka Chopina, którymi państwo jesteście. Bardzo dziękuję
— dodał prezydent.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który „wyliczył”, że wybory sfałszowano
— Internauci pod wrażeniem przemówienia prezydenta Nawrockiego. „Przepięknie polskie, niczym muzyka Fryderyka Chopina”
— Kolejny skandal na Konkursie Chopinowskim! NIFC dał muzykom nuty z błędami. „To już po prostu sabotaż”
— Rozgoryczenie wynikiem Konkursu Chopinowskiego. Prof. Nowak: Czy 21 października 2025 w Warszawie Chopin umarł na nowo?
tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/743800-laureaci-xix-konkursu-chopinowskiego-w-palacu-prezydenckim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.