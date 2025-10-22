„Może chodziło o skandal, jak Pogorelić był przedmiotem skandalu przed laty, to wszyscy o tym słyszeli. To są może takie niezbyt udane żarty. Coś tam się stało i pewnie tak być nie powinno” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Gliński, były minister kultury, były wicepremier, komentując skandal związany z ogłoszeniem zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego.
Redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel wskazała, że doszło do ogromnego skandalu związanego ze zwycięstwem Erica Lu w XIX Konkursie Chopinowskim.
Zdziwieni wynikami kolejnych etapów byli nawet sami jurorzy. Jak to możliwe? NIFC wprowadził w tej edycji szereg rewolucji. Jedną z nich jest zmiana systemu oceniania. Opracował ją dr Krzysztof Kontek. Ten sam, który powołując się na własny algorytm anomalii wyborczych, przekonywał że „trzeba unieważnić wybory” prezydenckie
— napisała.
„Kabaret”
Sprawę skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Kabaret, przyznaję. Być może o to chodziło, jakiś element kultury bardziej swawolnej
— wskazał.
Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego i nie wiem, kiedy dyrekcja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zdecydowała się na współpracę z tym panem, bo nie chce mi się wierzyć, że to było po tym skandalu związanym z kwestionowaniem wyniku wyborów prezydenckich
— przyznał.
Trudno mi jest to wytłumaczyć. Wydawało się, że dyrektor Szklener jest w miarę ogarniętym dyrektorem, człowiekiem odpowiedzialnym. Nie wiem, co tam się stało
— dodał.
Stan polskiej kultury
Marek Pyza zwrócił uwagę, że jest wiele pytań dotyczących podejścia do tego konkursu ze strony Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i dotyczących kształtu jury, w którym jest coraz mniej Polaków. Wskazał, że dochodzi podejrzeń układów, ponieważ bardzo dobrze w wynikach wypadają wychowankowie, uczniowie członków jury.
Może chodziło o skandal, jak Pogorelić był przedmiotem skandalu przed laty, to wszyscy o tym słyszeli. To są może takie niezbyt udane żarty. Coś tam się stało i pewnie tak być nie powinno
— odpowiedział prof. Gliński.
To tak trochę paradoksalnie w zasadzie obrazuje w ogóle stan polskiej kultury. Ja wciąż to podkreślam, bo to wciąż się nie przybija do opinii publicznej - po raz pierwszy w historii mamy spadek nakładów budżetowych na kulturę w części 24., czyli tych głównych nakładów, które co roku z budżetu idą na kulturę. W tym roku mamy pierwszy raz spadek. Myśmy łącznie o 140 proc. w zasadzie zwiększyli budżet, licząc 2024 rok jeszcze przez nas planowane, 140 proc. zwiększony był, a oni stagnacja i spadek w tej chwili
— wskazał.
