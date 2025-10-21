Myślę, że każdy Konkurs Chopinowski dowodzi, że za sprawą muzyki Fryderyk Chopin jest i był obywatelem świata - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas wtorkowej uroczystości wręczenia nagród XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Amerykanin Eric Lu - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. II nagrodę i srebrny medal zdobył Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal – Chinka Zitong Wang. IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara, V nagroda (również ex aequo) trafiła do reprezentanta Polski Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.
Nagrodę główną podczas wtorkowej uroczystości w warszawskim Teatrze Wielkim-Operze Narodowej zwycięzca odebrał z rąk prezydenta RP Karola Nawrockiego, który podkreślił, że „dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym, ale jest także w istocie postacią historyczną i postacią tak ważną w historii także współczesnej Polski, dyplomatą kulturalnym, który Polskę niósł w swoim sercu także na emigracji”.
Przyjaciel Fryderyka Chopina, wielki poeta Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś (…), że to ten, co Polskę głosił. Polskę głosił i Polskę sławił. Polskę sławił, bo Polskę znał - znał krajobraz polski, znał polską duszę. Tu, kilkaset metrów stąd, mieścił się przecież rodzinny dom Fryderyka Chopina. Chodził po warszawskich ulicach, odpoczywał w warszawskich parkach. Tutaj jest serce naszego wielkiego mistrza; to serce, z którego płynęły emocje: czasem smutek, czasem miłość, czasem żal, które oddawał za sprawą nut i dźwięków
— powiedział prezydent.
Musimy ze skromnością przyznać (…) że Fryderyk Chopin nie jest tylko nasz. Ten sam Cyprian Kamil Norwid napisał: Polak sercem, ale talentem świata obywatel. Myślę, że każdy kolejny Konkurs Chopinowski właśnie tego dowodzi - że za sprawą muzyki Fryderyk Chopin jest i był obywatelem całego świata
— zaznaczył Nawrocki. Prezydent przypomniał także, że za dwa lata przypadnie 100. rocznica Konkursu Chopinowskiego, który odbywa się cyklicznie „z jednym wyłączeniem w czasie II wojny światowej, kiedy to Niemcy-okupanci zakazali grać Fryderyka Chopina i trzymali się tego rygorystycznie”.
„Język muzyki naprawdę nie zna granic”
W trakcie wtorkowej uroczystości wręczono także nagrody specjalne. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Yehuda Prokopowicz z Polski; Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu – Chinka Tianyao Lyu; Nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty – Chinka Zitong Wang; Nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza – Tianyou Li z Chin, a Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady – Adam Kałduński z Polski.
Głos zabrała także minister kultury Marta Cienkowska.
Przez ostatnie trzy tygodnie, jak miliony ludzi na całym świecie, codziennie śledziłam program przesłuchań i występy uczestników Konkursu Chopinowskiego. Mówię to nie jako minister, odpowiedzialna za polską kulturę, ale jako słuchaczka. Zachwycona, poruszona, wdzięczna za to, czego mogliśmy tu doświadczyć
— powiedziała.
Nie oglądaliśmy tylko popisów techniki, byliśmy świadkami tytanicznej pracy, niezwykłej wrażliwości i żelaznej dyscypliny. Widzieliśmy stres, skupienie, łzy wzruszenia. Widzieliśmy, jak młodzi artyści z kilkudziesięciu krajów przywieźli do Warszawy swoje historie i marzenia i opowiedzieli nam je nutami Chopina. Każdy inaczej, każdy po swojemu. Wszyscy razem udowodnili, że język muzyki naprawdę nie zna granic
— podkreśliła szefowa resortu kultury.
„Udało nam się zaszopenić Sejm”
Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia ocenił, że w czasie trwania Konkursu „nawet Sejm udało nam się w tym roku zaszopenić”.
Zrobiliśmy to poprzez dwa koncerty wybitnych pianistów, które miały miejsce w sejmowym holu. Spotkały się tam wszystkie siły polityczne, nasi zagraniczni goście, pracownicy Kancelarii. Przez godzinę byliśmy lepsi (…) Przyznam się, że zmieniłem dzwonki, wzywające na głosowania na fragment z Chopina
— wskazał.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwała od 2 do 23 października. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
