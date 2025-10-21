Prof. Piotr Paleczny, wiceprzewodniczący jury XIX Konkursu Chopinowskiego, złożył poruszające życzenia urodzinowe Tianayo Lyu, chińskiej pianistce, która kończy dziś 17 lat. Tianayo Lyu, choć zjednała sobie publiczność, widzów i komentatorów, zajęła dopiero IV miejsce. „Bardzo żałuję i bardzo mi przykro, że w słonecznym dniu Twych urodzin, nie możemy Ci wręczyć odpowiedniego prezentu, takiego, na jaki - moim zdaniem - w pełni zasłużyłaś!” - napisał prof. Paleczny na Facebooku. „Byłaś i pozostaniesz muzyczną ozdobą, artystycznym klejnotem tej edycji Konkursu, za co serdecznie dziękuję!” - podkreślił.
Wynik XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zaskoczył krytyków muzycznych, chopinistów, melomanów i komentatorów. Faworytką wielu z nich była Tianayo Lyu, która olśniła publiczność fenomenalną grą. Zwyciężył Eric Lu, a młoda Chinka zajęła dopiero IV miejsce.
„Byłaś i pozostaniesz artystycznym klejnotem”
Głos w sprawie wyniku XIX Konkursu Chopinowskiego zabrał także wiceprzewodniczący jury, prof. Piotr Paleczny, który złożył także życzenia urodzinowe młodej pianistce. Tianayo Lyu kończy dziś 17 lat.
Happy Birthday Dear Tianyao Lyu!!! Konkurs skończony, Nagrody przyznane… Ale ja bardzo żałuję i bardzo mi przykro, że w słonecznym dniu Twych urodzin, nie możemy Ci wręczyć odpowiedniego prezentu, takiego, na jaki -moim zdaniem- w pełni zasłużyłaś! W tym szczególnym dla Ciebie dniu - to ja, chciałbym Ci podziękować za bezcenny prezent, który dałaś naszej publiczności i Konkursowi. Trudno ubrać w słowa nadzwyczajną naturalność, wdzięk, płynność i kreatywność długiej frazy pozbawionej jakichkolwiek sztuczek, piękno i narracyjność dźwięku, precyzję artykulacji i pedalizacji i wiele innych elementów, które płynęły prosto z Twego serca i wyobraźni, bezpośrednio do serc wzruszonej publiczności. Byłaś i pozostaniesz muzyczną ozdobą, artystycznym klejnotem tej edycji Konkursu, za co serdecznie dziękuję!
— napisał Paleczny na Facebooku. Do wpisu dodał także angielską wersję językową.
