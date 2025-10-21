Prof. Andrzej Nowak, historyk i doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego skomentował na facebookowym profilu wyniki Konkursu Chopinowskiego. „Fryderyk Chopin umarł 17 października 1849 roku w Paryżu. Czy Chopin umarł ponownie w Warszawie 21 października 2025 roku?” - pytał. „Kiedy słucham obchodzącej dziś właśnie 17 urodziny Tianyao Lyu oraz dojrzalszej o lat 13 Japonki Shiori Kuwahary (…), to nie mam wątpliwości, że to co najpiękniejsze i najbardziej polskie zarazem w muzyce Fryderyka z Żelazowej Woli znajduje wciąż swoje cudowne inkarnacje” - podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE: UJAWNIAMY. Marzena Nykiel: Kolejny skandal na Konkursie Chopinowskim! NIFC dał muzykom nuty z błędami. „To już po prostu sabotaż”
Wynik Konkursu Chopinowskiego wywołał wiele emocji. Komentatorzy, którzy śledzili zmagania młodych pianistów z twórczością polskiego romantyka nierzadko byli zdania, że Eric Lu nie zasłużył na I nagrodę. Głos na temat wyników tego prestiżowego konkursu muzycznego zabrał także historyk i doradca prezydenta Karola Nawrockiego, prof. Andrzej Nowak.
Fryderyk Chopin umarł 17 października 1849 roku w Paryżu. Czy Chopin umarł ponownie w Warszawie 21 października 2025 roku? Jury XIX Konkursu w swej niezgłębionej mądrości ogłosiło werdykt, który ogłosiło. Jego słuszność - lub nie - będzie można lepiej ocenić za jakieś pół wieku, kiedy pełniej rozwiną się kariery dzisiejszych laureatów. Może jednak Chopin narodził się właśnie na nowo w Warszawie? Nie, nie wierzę w metempsychozę, ale kiedy słucham obchodzącej dziś właśnie 17 urodziny Tianyao Lyu oraz dojrzalszej o lat 13 Japonki Shiori Kuwahary (a te dwie Pani podzieliły się z łaski Jury IV nagrodą), to nie mam wątpliwości, że to co najpiękniejsze i najbardziej polskie zarazem w muzyce Fryderyka z Żelazowej Woli znajduje wciąż swoje cudowne inkarnacje. I z tego się raduję
— napisał.
Bezsens ten werdykt jury. Zmowa albo dziadostwo
— skomentował na X Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika „Sieci”.
Janecki przedstawił też swoje wyniki Konkursu Chopinowskiego:
Prawdziwe, bo moje wyniki XIX konkursu im. Chopina:
I miejsce: Tianyao Lyu
II miejsce: William Yang
III miejsce: Shiori Kuwahara, Piotr Alexewicz.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Dyżewski o Konkursie Chopinowskim: Wygrana Erica Lu jest nieporozumieniem, głęboką krzywdą, którą uczyniono temu konkursowi
Szynkowski vel Sęk: W finałach byli lepsi
Były minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk (ukończył szkołę muzyczną I stopnia) ocenił Erica Lu jako „znakomitego artystę”, który jednak „nie wspiął się w finałach na wyżyny swoich możliwości”. „Kibicowałem mu, ale uważam, że w finałach byli lepsi” - ocenił poseł PiS.
W zeszłym tygodniu na antenie Telewizji wPolsce24 Szynkowski vel Sęk podkreślił że jego faworytem był Piotr Alexewicz. „Kibicowałem mu z całego serca, ale wykonanie finałowe nie było jego najlepszym w konkursie” - przyznał już po ogłoszeniu wyników. Alexewicz zajął V miejsce. Były szef MSZ wyraził również zaskoczenie faktem, że Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara zajęły dopiero IV miejsce. „Młoda Chinka grała cudownie, była faworytką do podium, a nawet do zwycięstwa. Japonka grała wspaniale w finale i to też nie wystarczyło na podium” - zwrócił uwagę.
CZYTAJ TAKŻE: XIX Konkurs Chopinowski. Szymon Szynkowski vel Sęk ujawnia swojego faworyta. „Wiedziałem, że on może zajść daleko”
A może potrzebne są zmiany?
W komentarzach internautów wybrzmiewa rozgoryczenie. „W werdykcie jury Chopin umarł po raz kolejny” - czytamy pod wpisem prof. Nowaka. „Myślę że należy zmienić skład jury odmłodzić. Będą mieli inne horyzonty w odbiorze muzyki słynnego geniusza jakim był Chopin” - podkreślono w kolejnym komentarzu. „To kolejny skandal i krzywdzenie, naprawdę utalentowanych pianistów, których gra, jest jak najbardziej bliska ścisłym warunkom, jak należy grać Chopina” - napisał kolejny internauta, zastanawiając się, czy zasady oceniania Konkursu Chopinowskiego nie powinny zostać zmienione.
Również pod wpisem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina pojawiają się liczne komentarze krytyczne wobec jury i wyniku. „Przegrał Chopin. Wymowna cisza. Żal, a mogło być pięknie” - czytamy. Pojawiają się również głosy, że skład jury wymaga wymiany. „Nie wiem co o tym zdecydowało ale nie muzyka i wykonania” - ocenia kolejny internauta.
CZYTAJ TAKŻE: Amerykanin Eric Lu zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego! „Jestem wzruszony”. Piotr Alexewicz został laureatem V nagrody
aja/FB, X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/743713-prof-nowak-czy-chopin-dzis-w-warszawie-umarl-na-nowo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.