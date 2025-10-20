Późnym wieczorem poznamy zwycięzcę oraz laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego! Pianistka Shiori Kuwahara z Japonii, która zamknęła dziś finałowe występy, powiedziała, że Fryderyk Chopin jest kompozytorem jedynym w swoim rodzaju.
OCZEKIWANIE NA WYNIKI - TRANSMISJA:
W ostatnim dniu finału Konkursu Chopinowskiego wystąpił m.in. David Khrikuli z Gruzji. Po swoim występie pianista powiedział dziennikarzom, że wielkim zaszczytem było dla niego wstąpić w finale konkursu.
To zresztą Chopin jest powodem, dla którego wybrałem fortepian i jestem pianistą
— podkreślił.
Chopin jest wyjątkowym kompozytorem, ponieważ jego sposób myślenia był inny niż u pozostałych kompozytów. Wykonując jego muzykę, nie tylko musisz być dobrym muzykiem, ale również musisz rozumieć, jak działa instrument
— podkreślił David Khrikuli.
Zwrócił ponadto uwagę, że pianiści wykonujący utwory Chopina muszą również rozumieć polski folklor.
W swojej muzyce ten kompozytor zawarł przecież mazurki i polonezy. Trzeba rozumieć oraz czuć te tańce, aby móc zagrać dobrze te utwory
— dodał.
Podczas finału pianista wykonał Koncert fortepianowy f-moll op. 21. W rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił, że jest to koncert, który często wykonuje. Ten utwór pianista określił również jako introwertyczny, nieco mroczny oraz z wieloma wahaniami emocji.
Myślę, że ten koncert jest nieco niedoceniony, widać to nawet podczas tego konkursu. Wybierając właśnie go, chciałem oddać mu w ten sposób hołd
— powiedział.
Odnosząc się z kolei do wykonanego także w poniedziałek Poloneza-Fantazji op. 61, David Khrikuli podkreślił, że jest to prawdopodobnie najbardziej wszechstronny i kompleksowy utwór Chopina.
Łączy w sobie rytm poloneza oraz rodzaj fantazji. To nie tylko utwór emocjonalny, ale również intelektualny. Chopin wymieszał w nim różne światy, a rolą pianisty jest je połączyć
— mówił, dodając, że stworzenie jednego obrazu w tym utworze jest dla pianisty najtrudniejszym zadaniem.
„Występ w finale przyniósł mi wielką frajdę”
Finał Konkursu Chopinowskiego zamknęła Shiori Kuwahara z Japonii. Po swoim występie pianistka wyznała dziennikarzom, że czuje się usatysfakcjonowana i zrelaksowana.
Występ w finale przyniósł mi wielką frajdę, bardzo się nim cieszyłam, zwłaszcza że występowałam z orkiestrą Filharmonii Narodowej pod kierownictwem maestro Andrzeja Boreyki. To jeden z najpiękniejszym momentów w moim życiu
— podkreśliła.
Pianistka zwróciła uwagę, że Fryderyk Chopin różni się pod względem metodologicznym od innych kompozytorów, a także jest trudny technicznie.
Studiowałam w Niemczech i jestem przyzwyczajona do sposobu myślenia o utworze oraz jego tworzeniu w sposób, jak robili to niemieccy kompozytorzy. Ale Chopin jest jedyny w swoim rodzaju
— powiedziała.
Podkreśliła, że u Chopina najtrudniejsze jest rubato.
Ono musi być eleganckie, śpiewne i płynne. Potrzebny jest jednak do tego czas
— wyjaśniła. Wyznała, że gdyby tylko miała taką możliwość, to chciałaby posłuchać, jak grał sam Chopin.
TRANSMISJA z ostatnich występów finałowych:
Polak wśród finalistów
W trwającym od soboty do poniedziałku finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
olnk/PAP
