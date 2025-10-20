To ostatni dzień przesłuchań finałowych XIX Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem poznamy także zwycięzcę konkursowych zmagań. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem wystąpił reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz.
W trwającym od soboty finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).
Ostatecznym sprawdzianem dla finalistów konkursu jest wykonanie Poloneza-Fantazji op. 61 oraz - do wyboru - jednego z koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina: e-moll lub f-moll. Pianistom towarzyszy Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.
TRANSMISJA z ostatniego dnia przesłuchań finałowych:
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Piotr Alexewicz zagrał już w finale Konkursu Chopinowskiego! „Koncert f-moll jest bardziej młodzieńczy i bardziej emocjonalny”. WIDEO
Dziś poznamy zwycięzcę
Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy dziś wieczorem. Jutro odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów; dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.
Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane nagrody główne oraz tytuł laureata. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 tys. euro i złoty medal, II nagrody - 40 tys. euro i srebrny medal, III nagrody - 35 tys. euro i brązowy medal. Laureaci IV, V i VI nagrody otrzymają kolejno 30 tys., 25 tys. i 20 tys. euro. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
