Ostatni dzień występów finałowych, pianistom towarzyszy orkiestra. Dziś także poznamy zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego!

XIX Konkurs Chopinowski
XIX Konkurs Chopinowski

To ostatni dzień przesłuchań finałowych XIX Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem poznamy także zwycięzcę konkursowych zmagań. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem wystąpił reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz.

W trwającym od soboty finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Ostatecznym sprawdzianem dla finalistów konkursu jest wykonanie Poloneza-Fantazji op. 61 oraz - do wyboru - jednego z koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina: e-moll lub f-moll. Pianistom towarzyszy Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

TRANSMISJA z ostatniego dnia przesłuchań finałowych:

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Piotr Alexewicz zagrał już w finale Konkursu Chopinowskiego! „Koncert f-moll jest bardziej młodzieńczy i bardziej emocjonalny”. WIDEO

Dziś poznamy zwycięzcę

Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy dziś wieczorem. Jutro odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów; dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.

Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane nagrody główne oraz tytuł laureata. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 tys. euro i złoty medal, II nagrody - 40 tys. euro i srebrny medal, III nagrody - 35 tys. euro i brązowy medal. Laureaci IV, V i VI nagrody otrzymają kolejno 30 tys., 25 tys. i 20 tys. euro. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

