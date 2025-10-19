Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz zamknął dzisiejszy finał XIX Konkursu Chopinowskiego. Pianista powiedział po występie, w Polonezie-Fantazji stara się znaleźć do niego klucz oraz formę, która jest zawiła. – Ale jak człowiek ją przeanalizuje, to ten utwór nabiera większego sensu – dodał. Niedziela jest drugim dniem przesłuchań finałowych Konkursu Chopinowskiego. Trzech ostatnich finalistów zaprezentuje się w poniedziałek 20 października. Tego samego dnia późnym wieczorem poznamy zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego.
Pianista powiedział dziennikarzom, że po każdym swoim występie czuje takie same emocje.
Człowiek zastanawia się nad nutą, którą zagrał. To jest refleksja po wykonaniu
— powiedział.
Zapytany, czym różni się recital od gry z orkiestrą, zaznaczył, że granie z orkiestrą to muzyka kameralna, ale na większą skalę.
To jak rozmowa z drugim człowiekiem. A recital to rozmowa z samym sobą i szukanie w sobie pokładów, które chce się przekazać publiczności
— wyjaśnił.
Odnosząc się do wykonanych przez siebie w niedzielę utworów, artysta wskazał, że w Polonezie-Fantazji op. 61 stara się znaleźć do niego klucz oraz formę, która jest zawiła.
Ale jak człowiek ją przeanalizuje, to ten utwór nabiera większego sensu
— dodał.
Zapytany, dlaczego zdecydował się wybrać Koncert fortepianowy f-moll op. 21, Alexewicz powiedział, że kocha oba koncerty Fryderyka Chopina.
Koncert f-moll jest bardziej młodzieńczy i bardziej emocjonalny niż Koncert fortepianowy e-moll op. 11. Myślę, że w jakimś sensie jest też bardziej szczery
— powiedział. Jak również zaznaczył, wybrany przez siebie koncert powstał „w wielkim napływie uczuć i emocji Chopina, a Koncert e-moll jest wynikiem formalnych refleksji”.
PEŁNY WYSTĘP MOŻNA OBEJRZEĆ W TRANSMISJI:
XIX Konkurs Chopinowski
W trwającym od soboty do poniedziałku finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).
Trzech ostatnich finalistów zaprezentuje się w poniedziałek 20 października. Tego samego dnia późnym wieczorem poznamy zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego.
Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów. Dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wielkie emocje i ulga. Pianistka z Japonii opowiada o finale Konkursu Chopinowskiego: Kontrasty kolorów w Koncercie e-moll to coś, co kocham
— II finałowy dzień Konkursu Chopinowskiego. Usłyszymy czworo pianistów, w tym Polaka Piotra Alexewicza
— Finalistka XIX Konkursu Chopinowskiego Tianyao Lyu: „Muzyka Fryderyka Chopina jest zawsze poruszająca”
— Marzena Nykiel: Grób rodziców Chopina też przykryty plandeką?! Nawet z tym nie zdążyli na Konkurs Chopinowski! Opóźnione prace i kolejna afera. ZDJĘCIA
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/743583-piotr-alexewicz-zagral-juz-w-finale-konkursu-chopinowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.