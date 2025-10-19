Pianistka Miyu Shindo powiedziała, że Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina zawiera wiele kolorów. - Jego pierwsza część jest bardzo melancholijna, a dwie pozostałe są inne. Ten kontrast to coś, co kocham - zaznaczyła. Dziś drugi dzień przesłuchań finałowych Konkursu Chopinowskiego.
Ulga pianistki
Niedzielny finał otworzyła Miyu Shindo z Japonii. Po swoim występie pianistka wyznała dziennikarzom, że jest bardzo zmęczona.
Oczywiście przede wszystkim fizycznie, ale także psychicznie. Było to duże wyzwanie, aby zachować pełną koncentrację aż do teraz. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę już teraz poczuć ulgę
— powiedziała.
„Ten kontrast to coś, co kocham”
Zaznaczyła, że bardzo się cieszy, że mogła wystąpić z orkiestrą Filharmonii Narodowej.
Orkiestra dała mi bardzo dużo energii oraz radość z grania muzyki. Bardzo wspierający okazał się również maestro Andrzej Boreyko. W czasie próby zapytał się mnie o to, jak chciałabym zagrać ten koncert. A dziś zagrałam go tak, jak chciałam i jak miałam nadzieję, że zagram
— podkreśliła, dodając, że czas na estradzie był magiczny.
Pianistka zwróciła uwagę, że wybrany przez nią Koncert fortepianowy e-moll op. 11 zawiera wiele kolorów.
Jego pierwsza część jest bardzo melancholijna, a dwie pozostałe są już kompletnie inne w swoim charakterze. Ten kontrast to coś, co kocham
— powiedziała.
„To było trudniejsze niż początkowo myślałam”
Dopytywana, czy z dużym obciążeniem, wiąże się podczas jednego występu wykonanie utworu solo, jakim jest Polonez-Fantazja op. 61, a następnie koncertu z orkiestrą, Miyu Shindo powiedziała, że czuje zmęczenie.
To było trudniejsze niż początkowo myślałam, że będzie. Jednak nadal się cieszę, że mogłam dziś wystąpić z tym programem
— zaznaczyła.
Finał Konkursu Chopinowskiego
W trwającym od soboty do poniedziałku finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
