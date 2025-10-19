Podczas XV Kongres Polska Wielki Projekt medalem “Odwaga i Wiarygodność“ decyzją kapituły odznaczony został Constantin Geambașu, tłumacz literatury polskiej, polonista.
Wręczenie nagrody zapowiedział profesor Zdzisław Krasnodębski.
Ten medal „Odwaga i Wiarygodność” przyznajemy osobom, które działając za granicą, to mogą Polacy mieszkający i pracujący za granicą lub zagraniczni twórcy, naukowcy, którzy dbają o dobre imię Polski, polskiej kultury, sławią imię polskiej kultury, pokazują jej wspaniałe oblicze za granicą
— wskazał.
Postanowiliśmy przyznać tę nagrodę panu Constantinowi Geambasu, który jest tłumaczem literatury polskiej, znakomitym polonistą, napisał książkę też i jest twórcą prawym i sprawiedliwym
— dodał.
Laudacja
Laudację wygłosił były dyrektor Instytut Książki Dariusz Jaworski.
„Co przez te wszystkie lata bycia nauczycielem, naukowcem, krytykiem a przede wszystkim tłumaczem dała ci Polska?” Zapytałem przed kilkoma dniami pana profesora Constantina Geambasu. Odpowiedział bez wahania: „Dzięki polskiej literaturze i polskiej kulturze stałem się szczęściarzem, bo jak inaczej nazwać człowieka, któremu polszczyzna otworzyła okno na Europę, dała zawód, który jest moją pasją i misją, poprzez którą poznawałem i nadal poznaję to, co w świecie jest powszechne i uniwersalne. I co najważniejsze: nigdy się na Polsce nie zawiodłem, a ona zawsze mnie doceniała”. Cóż dodać proszę państwa plus oklasków lub westchnienia ulgi. Postawmy zatem odwrotne pytanie. Co dał i daje Polsce profesor Constantin Geambasu, laureat nagrody „Odwaga i wiarygodność” roku 2025. Urodził się przed 77 laty. Jego dziadek był chłopem, ale w roku 1962 stracił swoje pierwsze gospodarstwo wraz z rumuńskim procesem tzw. kolektywizacji rolnictwa. Odtąd historia jego rodziny toczyła się torami robotniczymi. Ten kilkunastoletnimi okres przywiązał go jednak na zawsze do tradycji wsi, piękna krajobrazu rumuńskich łąk, pastwisk, lasów, rzeki Ardżesz - lewego dopływu Dunaju. Sprawił też, że do dzisiaj karmi się rumuńskim i bałkańskim folklorem, jak mówi: „Kwintesencją życia duchowego, bogactwa różnorodności rytmu, melodii, barw i wyobraźni”
— mówił.
