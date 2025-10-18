WIDEO

Finalistka XIX Konkursu Chopinowskiego Tianyao Lyu: "Muzyka Fryderyka Chopina jest zawsze poruszająca"

Pianistka Tianyao Lyu powiedziała, że muzyka Fryderyka Chopina jest zawsze poruszająca i piękna. Jak zaznaczyła, jej największym marzeniem jest granie muzyki Chopina, ponieważ jest on jej ulubionym kompozytorem. Sobota jest pierwszym dniem przesłuchań finałowych.

Podczas pierwszego dnia finału Konkursu Chopinowskiego, wystąpiła Tianyao Lyu z Chin. Po swoim występie pianistka wyznała dziennikarzom, że jest szczęśliwa.

Podczas konkursu w ogóle nie czułam się zestresowana ani bardzo zmęczona. Jestem z natury radosną osobą. Myślę, że mam to po tacie, który jest radosny

— powiedziała.

Zaznaczyła, że to także dzięki swojemu tacie zaczęła grać na fortepianie.

Miałam pięć lat, a wszystko zaczęło się od wspólnej gry-zabawy. Jednym z najcudowniejszych moich wspomnień jest właśnie to, jak razem z tatą graliśmy. On jednak nigdy nie naciskał na mnie, abym została pianistką

— opowiedziała.

Podkreśliła, że grę na fortepianie kocha.

Nigdy nie liczę, ile godzin dziennie ćwiczę. Oczywiście, robię też inne rzeczy, ale gra na fortepianie sprawia mi po prostu przyjemność

— dodała.

Wyznała także, że Fryderyk Chopin jest jej ulubionym kompozytorem.

Jego muzyka jest zawsze poruszająca i piękna. Moim największym marzeniem jest grać jego muzykę

— podkreśliła.

Tianyao Lyu jest najmłodszą uczestniczką finału. Zapytana, jak w związku z tym przygotowywała się do wykonania Poloneza-Fantazji op. 61, który jest dojrzałym utworem Fryderyka Chopina, pianistka powiedziała, że sporo myślała o tym utworze.

Na początku nie czułam się w nim w ogóle dobrze. Ale z czasem poczułam emocje, które zawarł w nim kompozytor, szczególnie melancholię. Ona zajmuje szczególne miejsce w jego skomplikowanym języku muzycznym

— powiedziała, dodając, że w wykonanie tego utworu włożyła swoje serce.

Finał Konkursu

W trwającym finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

