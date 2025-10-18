Pianistka Tianyao Lyu powiedziała, że muzyka Fryderyka Chopina jest zawsze poruszająca i piękna. Jak zaznaczyła, jej największym marzeniem jest granie muzyki Chopina, ponieważ jest on jej ulubionym kompozytorem. Sobota jest pierwszym dniem przesłuchań finałowych.
Podczas pierwszego dnia finału Konkursu Chopinowskiego, wystąpiła Tianyao Lyu z Chin. Po swoim występie pianistka wyznała dziennikarzom, że jest szczęśliwa.
Podczas konkursu w ogóle nie czułam się zestresowana ani bardzo zmęczona. Jestem z natury radosną osobą. Myślę, że mam to po tacie, który jest radosny
— powiedziała.
Zaznaczyła, że to także dzięki swojemu tacie zaczęła grać na fortepianie.
Miałam pięć lat, a wszystko zaczęło się od wspólnej gry-zabawy. Jednym z najcudowniejszych moich wspomnień jest właśnie to, jak razem z tatą graliśmy. On jednak nigdy nie naciskał na mnie, abym została pianistką
— opowiedziała.
Podkreśliła, że grę na fortepianie kocha.
Nigdy nie liczę, ile godzin dziennie ćwiczę. Oczywiście, robię też inne rzeczy, ale gra na fortepianie sprawia mi po prostu przyjemność
— dodała.
Wyznała także, że Fryderyk Chopin jest jej ulubionym kompozytorem.
Jego muzyka jest zawsze poruszająca i piękna. Moim największym marzeniem jest grać jego muzykę
— podkreśliła.
Tianyao Lyu jest najmłodszą uczestniczką finału. Zapytana, jak w związku z tym przygotowywała się do wykonania Poloneza-Fantazji op. 61, który jest dojrzałym utworem Fryderyka Chopina, pianistka powiedziała, że sporo myślała o tym utworze.
Na początku nie czułam się w nim w ogóle dobrze. Ale z czasem poczułam emocje, które zawarł w nim kompozytor, szczególnie melancholię. Ona zajmuje szczególne miejsce w jego skomplikowanym języku muzycznym
— powiedziała, dodając, że w wykonanie tego utworu włożyła swoje serce.
Finał Konkursu
W trwającym finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
CZYTAJ TAKŻE: Grób rodziców Chopina też przykryty plandeką?! Nawet z tym nie zdążyli na Konkurs Chopinowski! Opóźnione prace i kolejna afera
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/743525-tianyao-lyu-z-chin-muzyka-chopina-jest-zawsze-poruszajaca
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.