Józef Skrzek został tegorocznym laureatem Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Nagrodę, podczas kongresu Polska Wielki Projekt wręczył Mateusz Morawiecki.
Kongres Polska Wielki Projekt przyznaje co roku Nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dla „twórców prawych i sprawiedliwych”, którzy są „dumnymi Polakami” i jednocześnie wybitnymi artystami.
Tegorocznym laureatem został Józef Skrzek.
Tegorocznym Laureatem Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został Józef Skrzek, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor. Nagrodę wręczył Premier Mateusz Morawiecki
– piszą organizatorzy.
Nagroda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Nagroda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to oficjalna nagroda ustanowiona w 2011 r., przez organizatorów Kongresu Polska Wielki Projekt. Jest ona przyznawana wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego poznania i zrozumienia historii, tradycji i współczesności naszego kraju.
W latach 2011-2015, nagrodę miała formę statuetki pt. „Lśnienie” autorstwa wybitnej rzeźbiarki, przedstawicielki nurtu sztuki ziemi, pani Teresy Murak. Wykonana z brązu rzeźba nawiązuje do rombu płomiennego, figury występującej we wczesnym chrześcijaństwie. Statuetka jest, co podkreśla jej autorka, próbą uchwycenia przemiany materii w energię duchową.
Od 2016 roku nagrodę symbolizuje jedenastościenna bryła geometryczna autorstwa wybitnego twórcy, rysownika, malarza i scenografa, pana Janusza Kapusty.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: XV Kongres Polska Wielki Projekt „Kierunek”. Prof. Krasnodęski: „Potrzebny jest głębszy namysł nad sytuacją geopolityczną”
mly/Polska Wielki Projekt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/743523-jozef-skrzek-laureatem-nagrody-im-lecha-kaczynskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.