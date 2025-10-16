Wiemy już, kto wystąpi w finale Konkursu Chopinowskiego. Okazało się, że do finału awansowało 11 pianistów, a nie 10, jak to było przewidziane. Poniżej prezentujemy wszystkie nazwiska 11 pianistów, którzy będą rywalizować w dalszej części konkursu. „Z punktacji po III etapie i po przekalkulowaniu poprzednich etapów, zatem zgodnie z regulaminem, osoby z miejsc 10. i 11. miały dokładnie co do 1/100 punktu identyczne wynik” - wyjaśnił Artur Szklener, dyrektor 19. Konkursu Chopinowskiego.
Finaliści
Pianiści, którzy wystąpią w finale konkursu to:
Piotr Alexewicz - Polska,
Kevin Chen - Kanada,
David Khrikuli - Gruzja,
Shiori Kuwahara - Japonia,
Tianyou Li - Chiny, Eric Lu - USA,
Tianyao Lyu - Chiny,
Vincent Ong - Malezja,
Miyu Shindo - Japonia,
Zitong Wang - Chiny
William Yang - USA.
Teraz nastąpi dzień przerwy w konkursie, poświęcony obchodom 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. W warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża zabrzmi „Requiem” Mozarta.
Decydujące występy finalistów będą miały miejsce w dniach 18-20 października. Koncerty będzie można śledzić w każdy z tych dni o godzinie 18. Po zakończeniu konkursu przez trzy dni będą trwały uroczystości finałowe - od 21 do 23 października.
tkwl
