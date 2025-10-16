WIDEO

Wiemy, kto wystąpi w finale Konkursu Chopinowskiego! Zaskakujący wynik. W rywalizacji pozostaje... 11 pianistów, w tym Piotr Alexewicz

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: screenshot YouTube Chopin Institute
autor: screenshot YouTube Chopin Institute

Wiemy już, kto wystąpi w finale Konkursu Chopinowskiego. Okazało się, że do finału awansowało 11 pianistów, a nie 10, jak to było przewidziane. Poniżej prezentujemy wszystkie nazwiska 11 pianistów, którzy będą rywalizować w dalszej części konkursu. „Z punktacji po III etapie i po przekalkulowaniu poprzednich etapów, zatem zgodnie z regulaminem, osoby z miejsc 10. i 11. miały dokładnie co do 1/100 punktu identyczne wynik” - wyjaśnił Artur Szklener, dyrektor 19. Konkursu Chopinowskiego.

Finaliści

Pianiści, którzy wystąpią w finale konkursu to:

Piotr Alexewicz - Polska,

Kevin Chen - Kanada,

David Khrikuli - Gruzja,

Shiori Kuwahara - Japonia,

Tianyou Li - Chiny, Eric Lu - USA,

Tianyao Lyu - Chiny,

Vincent Ong - Malezja,

Miyu Shindo - Japonia,

Zitong Wang - Chiny

William Yang - USA.

Teraz nastąpi dzień przerwy w konkursie, poświęcony obchodom 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. W warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża zabrzmi „Requiem” Mozarta.

Decydujące występy finalistów będą miały miejsce w dniach 18-20 października. Koncerty będzie można śledzić w każdy z tych dni o godzinie 18. Po zakończeniu konkursu przez trzy dni będą trwały uroczystości finałowe - od 21 do 23 października.

CZYTAJ TAKŻE:

XIX Konkurs Chopinowski. Szymon Szynkowski vel Sęk ujawnia swojego faworyta. „Wiedziałem, że on może zajść daleko”

Marzena Nykiel: Rocznica śmierci Chopina i kolejny zgrzyt! Ciche „Requiem” w bazylice odciętej przez „Lalkę”. Konkurs Chopinowski nie jest ich priorytetem

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych