TRANSMISJA

Ostatni dzień III etapu Konkursu Chopinowskiego. W sesji wieczornej zagra trzeci z Polaków - Piotr Alexewicz. Co z Lu? Dziś werdykt!

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: YouTube / Chopin Institute
autor: YouTube / Chopin Institute

Półfinał Konkursu Chopinowskiego kończy się już dziś. W ostatnim dniu przesłuchań III etapu, zgodnie z harmonogramem, miało zagrać sześciu pianistów. Jednak z przyczyn losowych sesja wieczorna przewiduje także siódmego uczestnika konkursu. Eric Lu, który miał zagrać 15 października, rozchorował się. Jeśli do wieczora wróci do zdrowia, zagra jako ostatni i zamknie półfinały. O godz. 18 zaprezentuje się ostatni z Polaków – Piotr Alexewicz. Dziś wieczorem zapadnie werdykt jurorów, który - według zapowiedzi - poznamy po godz. 22.00.

Sesja poranna

Ostatni dzień przesłuchań w półfinale Konkursu Chopinowskiego rozpoczyna Tomoharu Ushida z Japonii. W programie pianisty znajdują się:

— Preludium cis-moll op. 45

— Mazurek H-dur op. 56 nr 1

— Mazurek C-dur op. 56 nr 2

— Mazurek c-moll op. 56 nr 3

— Fantazja f-moll op. 49

— Sonata h-moll op. 58

Jako druga wystąpi Zitong Wang z Chin. W jej progamie zabrzmi:

— Mazurek G-dur op. 50 nr 1

— Mazurek As-dur op. 50 nr 2

— Mazurek cis-moll op. 50 nr 3

— Sonata b-moll op. 35

— Wariacje B-dur na temat „Je vends des scapulaires” z opery „Ludovic” Hérolda i Halévy’ego op. 12

— Walc E-dur (WN 18)

— Scherzo h-moll op. 20

Trzecim wykonawcą będzie Yifan Wu z Chin. Artysta przygotował na półfinałowy występ następujące utwory:

— Berceuse Des-dur op. 57

— Ballada F-dur op. 38

— Mazurek H-dur op. 56 nr 1

— Mazurek C-dur op. 56 nr 2

— Mazurek c-moll op. 56 nr 3

— Sonata h-moll op. 58

Sesja wieczorna

Wieczorna sesja rozpocznie tradycyjnie o godz. 17:00. Jako ostatni wystąpi Eryk Lu, jeśli wróci do zdrowia. Jego występ został przeniesiony na koniec z 15 października z powodu choroby.

Jako pierwszy zagra William Yang, reprezentujący Wielką Brytanię. W jego wykonaniu program przedstawia się następująco:

Na półfinał Konkursu Chopinowskiego przygotował:

— Scherzo E-dur op. 54

— Mazurek gis-moll op. 33 nr 1

— Mazurek C-dur op. 33 nr 2

— Mazurek D-dur op. 33 nr 3

— Mazurek h-moll op. 33 nr 4

— Sonata h-moll op. 58

Następnie zaprezentuje się Piotr Alexewicz, trzeci z Polaków, którzy weszli do półfinału. Pianista z Wrocławia zagra następujące utwory:

— Sonata b-moll op. 35

— Mazurek e-moll op. 41 nr 1

— Mazurek H-dur op. 41 nr 2

— Mazurek As-dur op. 41 nr 3

— Mazurek cis-moll op. 41 nr 4

— Preludium cis-moll op. 45

— Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Trzecim wykonawcą wieczornej sesji będzie Kevin Chen, reprezentujacy Kanadę. Artysta zaprezentuje:

• Mazurek e-moll op. 41 nr 1

• Mazurek H-dur op. 41 nr 2

• Mazurek As-dur op. 41 nr 3

• Mazurek cis-moll op. 41 nr 4

• Ballada f-moll op. 52

• Sonata h-moll op. 58

Ostatnie akordy w półfinale zagra Eric Lu, reprezentujący Stany Zjednoczone, jeśli tylko wróci do zdrowia. Jego występ został przeniesiony z wczoraj z powodu choroby. W jego repertuarze znajdują się:

• Barkarola Fis-dur op. 60

• Polonez B-dur [op. 71 nr 2] (WN 17)

• Mazurek H-dur op. 56 nr 1

• Mazurek C-dur op. 56 nr 2

• Mazurek c-moll op. 56 nr 3

• Sonata h-moll op. 58

mall

CZYTAJ TAKŻE:

Marzena Nykiel: Co naprawdę powiedział juror Konkursu Chopinowskiego? Skąd to oburzenie na prof. Jabłońskiego? Bo dotknął istoty problemu

Marzena Nykiel: Czy ktoś próbuje przejąć Konkurs Chopinowski? Brak polskich symboli, obcokrajowiec szefem jury i niemiecka wytwórnia

Nawet 300 osób w kolejce po wejściówki na przesłuchania III etapu Konkursu Chopinowskiego! „Ludzie zaczynają się ustawiać już o 5 rano”

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych