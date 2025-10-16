Półfinał Konkursu Chopinowskiego kończy się już dziś. W ostatnim dniu przesłuchań III etapu, zgodnie z harmonogramem, miało zagrać sześciu pianistów. Jednak z przyczyn losowych sesja wieczorna przewiduje także siódmego uczestnika konkursu. Eric Lu, który miał zagrać 15 października, rozchorował się. Jeśli do wieczora wróci do zdrowia, zagra jako ostatni i zamknie półfinały. O godz. 18 zaprezentuje się ostatni z Polaków – Piotr Alexewicz. Dziś wieczorem zapadnie werdykt jurorów, który - według zapowiedzi - poznamy po godz. 22.00.
Sesja poranna
Ostatni dzień przesłuchań w półfinale Konkursu Chopinowskiego rozpoczyna Tomoharu Ushida z Japonii. W programie pianisty znajdują się:
— Preludium cis-moll op. 45
— Mazurek H-dur op. 56 nr 1
— Mazurek C-dur op. 56 nr 2
— Mazurek c-moll op. 56 nr 3
— Fantazja f-moll op. 49
— Sonata h-moll op. 58
Jako druga wystąpi Zitong Wang z Chin. W jej progamie zabrzmi:
— Mazurek G-dur op. 50 nr 1
— Mazurek As-dur op. 50 nr 2
— Mazurek cis-moll op. 50 nr 3
— Sonata b-moll op. 35
— Wariacje B-dur na temat „Je vends des scapulaires” z opery „Ludovic” Hérolda i Halévy’ego op. 12
— Walc E-dur (WN 18)
— Scherzo h-moll op. 20
Trzecim wykonawcą będzie Yifan Wu z Chin. Artysta przygotował na półfinałowy występ następujące utwory:
— Berceuse Des-dur op. 57
— Ballada F-dur op. 38
— Mazurek H-dur op. 56 nr 1
— Mazurek C-dur op. 56 nr 2
— Mazurek c-moll op. 56 nr 3
— Sonata h-moll op. 58
Sesja wieczorna
Wieczorna sesja rozpocznie tradycyjnie o godz. 17:00. Jako ostatni wystąpi Eryk Lu, jeśli wróci do zdrowia. Jego występ został przeniesiony na koniec z 15 października z powodu choroby.
Jako pierwszy zagra William Yang, reprezentujący Wielką Brytanię. W jego wykonaniu program przedstawia się następująco:
Na półfinał Konkursu Chopinowskiego przygotował:
— Scherzo E-dur op. 54
— Mazurek gis-moll op. 33 nr 1
— Mazurek C-dur op. 33 nr 2
— Mazurek D-dur op. 33 nr 3
— Mazurek h-moll op. 33 nr 4
— Sonata h-moll op. 58
Następnie zaprezentuje się Piotr Alexewicz, trzeci z Polaków, którzy weszli do półfinału. Pianista z Wrocławia zagra następujące utwory:
— Sonata b-moll op. 35
— Mazurek e-moll op. 41 nr 1
— Mazurek H-dur op. 41 nr 2
— Mazurek As-dur op. 41 nr 3
— Mazurek cis-moll op. 41 nr 4
— Preludium cis-moll op. 45
— Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
Trzecim wykonawcą wieczornej sesji będzie Kevin Chen, reprezentujacy Kanadę. Artysta zaprezentuje:
• Mazurek e-moll op. 41 nr 1
• Mazurek H-dur op. 41 nr 2
• Mazurek As-dur op. 41 nr 3
• Mazurek cis-moll op. 41 nr 4
• Ballada f-moll op. 52
• Sonata h-moll op. 58
Ostatnie akordy w półfinale zagra Eric Lu, reprezentujący Stany Zjednoczone, jeśli tylko wróci do zdrowia. Jego występ został przeniesiony z wczoraj z powodu choroby. W jego repertuarze znajdują się:
• Barkarola Fis-dur op. 60
• Polonez B-dur [op. 71 nr 2] (WN 17)
• Mazurek H-dur op. 56 nr 1
• Mazurek C-dur op. 56 nr 2
• Mazurek c-moll op. 56 nr 3
• Sonata h-moll op. 58
