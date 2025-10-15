Dziś wieczorem w Filharmonii Narodowej dwóch polskich pianistów - Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz - zagra w III etapie Konkursu Chopinowskiego i powalczy o miejsce w finale. Występ Pawlaka rozpocznie się o godz. 18, Prokopowicza - o 19.25.
Sesja popołudniowa rozpocznie się ka zwykle o godz. 17. wg następującego porządku:
17:00 - Vincent Ong - Malezja
18:00 - Piotr Pawlak - Polska
19:25 - Yehuda Prokopowicz - Polska
20:20 - Miyu Shindo - Japonia
Piotr Pawlak - matematyk przy fortepianie
27-letni Piotr Pawlak łączy w życiu dwie z pozoru odległe pasje - do muzyki i matematyki. Jest laureatem wielu olimpiad matematycznych. Jak powiedziała PAP rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego Magdalena Nieczuja-Goniszewska, teraz Pawlak pisze doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG na temat „homologii grup klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnych”.
Pianista zaznacza jednak, że to muzyka zawsze była dla niego najważniejsza.
Muzyka jest naprawdę pięknym językiem, którym można wyrazić wszystkie emocje i uczucia. Z każdym słuchaczem nawiązuje się bliższą więź właśnie dzięki muzyce. To jest zdecydowanie najpiękniejsze w tym zawodzie
— powiedział pianista w osobistej wizytówce, którą nagrał dla NIFC w związku z udziałem w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.
Muzyka żyła we mnie od zawsze. Zostało to zauważone przez moją rodzinę, która jest niemuzyczna. Zauważyli, że interesuję się zabawkami, które wydają dźwięki, fortepianem, który stał u dziadka, od dawna był nieużywany. Moją ulubioną była mała zabawka z kilkunastoma klawiszami, na której wygrywałem melodie ze słuchu. Rodzice inwestowali w moje hobby, zapisali mnie do ogniska muzycznego, a tam skierowano mnie do szkoły muzycznej. (…) Do tej pory muzyka jest jednym z najważniejszych elementów mojego życia
— podkreślił Pawlak.
Pianista zagra Rondo à la Krakowiak F-dur op. 14; Mazurek B-dur op. 17 nr 1; Mazurek e-moll op. 17 nr 2; Mazurek As-dur op. 17 nr 3; Mazurek a-moll op. 17 nr 4; Sonata h-moll op. 58.
Yehuda Prokopowicz: Miłośnik mazurków
19-letni Yehuda Prokopowicz, urodzony w izraelskim mieście Netanja, muzyczną edukację rozpoczął w wieku czterech lat, a jego pierwszą nauczycielką była starsza siostra. Mazurki mógłby grać tak często, jak tylko się da, poza tym kocha las i góry.
Po swoim występie w II etapie konkursu powiedział, że jego ulubioną formą są właśnie mazurki, które pragnie grać tak często, jak to tylko możliwe. Pianista przyznał, że czuje się związany z polskością Chopina i stara się pokazywać ją jak najpełniej. W rozmowie z Instytutem Fryderyka Chopina podkreślił, że wśród jego pozamuzycznych zainteresowań są długie spacery i kontakt z naturą, a szczególnie kocha las i góry.
Prokopowicz wystąpi o godz. 19:25. Jego program to: Mazurek gis-moll op. 33 nr 1; Mazurek C-dur op. 33 nr 2; Mazurek D-dur op. 33 nr 3; Mazurek h-moll op. 33 nr 4; Scherzo E-dur op. 54; Berceuse Des-dur op. 57; Sonata b-moll op. 35.
Jutro koniec III etapu!
III etap kończy się jutro, tego dnia wieczorem poznamy 10 finalistów konkursu. O godz. 18 swoje przesłuchanie rozpocznie Piotr Alexewicz, trzeci z Polaków zakwalifikowany do półfinału Konkursu Chopinowskiego.
Zwycięzca pianistycznych zmagań zostanie ogłoszony w nocy z 20 na 21 października. Otrzyma on złoty medal i nagrodę w wysokości 60 tys. euro.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
maz/PAP
