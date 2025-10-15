W Rzymie rozpoczęły się zdjęcia do długo wyczekiwanej "Pasji 2". Polka zagra jedną z głównych ról w filmie Mela Gibsona!

  • Kultura
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Widok na Rzym / autor: Fratria/X
Widok na Rzym / autor: Fratria/X

Zdjęcia do filmu „Pasja 2” Mela Gibsona, długo oczekiwanej kontynuacji filmu „Pasja” z 2004 roku, rozpoczęły się w minionym tygodniu w Rzymie, a główna obsada została całkowicie zmieniona. Jedną z głównych ról zagra Polka!

Ponad 20 lat temu Gibson nakręcił film „Pasja”, który stał się jednym z najbardziej opłacalnych filmów wszech czasów, osiągając światowe wpływy w wysokości 610 milionów dolarów.

W filmie „Pasja 2” w roli Jezusa wystąpi fiński aktor Jaakko Ohtonen, znany z filmu „Upadek królestwa”, który zastąpił pierwotnego odtwórcę tej roli - Jima Caviezela

— podał tygodnik Variety.

Jedną z głównych ról zagra Polka!

Jak czytamy dalej, rolę Marii Magdaleny, którą w filmie „Pasja” zagrała Monica Bellucci, w filmie „Pasja 2” wciela się kubańska aktorka Mariela Garriga, znana z filmów z serii „Mission Impossible: Dead Reckoning”, gdzie zagrała Marie.

Urodzona w Polsce aktorka Kasia Smutniak zastępuje Maię Morgenstern w roli Maryi. Piotra zagra włoski aktor Pier Luigi Pasino, który występuje w oryginalnym serialu Netflix Italy „The Law According to Lidia Poët”, a rolę Poncjusza Piłata zagra włoski aktor Riccardo Scamarcio, który niedawno wystąpił w filmie biograficznym „Modì” w reżyserii Johnny’ego Deppa. Rupert Everett pojawi się w niewielkiej, ale ważnej roli, której charakter nie został jeszcze określony

— napisano na łamach Variety.

Premiera filmu planowana jest na rok 2027.

tt/Variety

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych