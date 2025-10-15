Zdjęcia do filmu „Pasja 2” Mela Gibsona, długo oczekiwanej kontynuacji filmu „Pasja” z 2004 roku, rozpoczęły się w minionym tygodniu w Rzymie, a główna obsada została całkowicie zmieniona. Jedną z głównych ról zagra Polka!
Ponad 20 lat temu Gibson nakręcił film „Pasja”, który stał się jednym z najbardziej opłacalnych filmów wszech czasów, osiągając światowe wpływy w wysokości 610 milionów dolarów.
W filmie „Pasja 2” w roli Jezusa wystąpi fiński aktor Jaakko Ohtonen, znany z filmu „Upadek królestwa”, który zastąpił pierwotnego odtwórcę tej roli - Jima Caviezela
— podał tygodnik Variety.
Jedną z głównych ról zagra Polka!
Jak czytamy dalej, rolę Marii Magdaleny, którą w filmie „Pasja” zagrała Monica Bellucci, w filmie „Pasja 2” wciela się kubańska aktorka Mariela Garriga, znana z filmów z serii „Mission Impossible: Dead Reckoning”, gdzie zagrała Marie.
Urodzona w Polsce aktorka Kasia Smutniak zastępuje Maię Morgenstern w roli Maryi. Piotra zagra włoski aktor Pier Luigi Pasino, który występuje w oryginalnym serialu Netflix Italy „The Law According to Lidia Poët”, a rolę Poncjusza Piłata zagra włoski aktor Riccardo Scamarcio, który niedawno wystąpił w filmie biograficznym „Modì” w reżyserii Johnny’ego Deppa. Rupert Everett pojawi się w niewielkiej, ale ważnej roli, której charakter nie został jeszcze określony
— napisano na łamach Variety.
Premiera filmu planowana jest na rok 2027.
tt/Variety
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/743204-wyczekiwana-pasja-2-polka-zagra-jedna-z-glownych-rol
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.